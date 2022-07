Gustavo Munúa: "Nacional se llevó demasiado premio, fuimos superiores en la serie"

Fútbol Internacional

El entrenador de Unión de Santa Fe y ex de Nacional, Gustavo Munúa, aseguró tras la caída por 2-1 que eliminó a su equipo de la Copa Sudamericana que los tricolores: “se llevan demasiado premio”.

Munúa, en conferencia de prensa, comenzó hablando de su equipo: “hicieron el partido que había que hacer y realmente estamos orgullosos de estos jugadores por la manera en la que representan al club”.

“Lamentablemente nos tocó no poder pasar la eliminatoria. Creo que es demasiado premio para Nacional, pero igual los felicitamos”, dijo y repitió: “es demasiado premio, ya que además prácticamente no nos llegaron. Al partido lo fuimos madurando, hicimos el primer gol, que no era fácil para quedar cerca y en el final, nos empataron y ese fue un golpe grande”, reflexionó.

"Los goles marcan los partidos e opiniones, de ganar o perder”, dijo más tarde analizando la serie: “si vamos a las estadísticas de los dos partidos, se verán muchas cosas. En frío fuimos superiores en ambos, pero cuando te encontrás en el partido de ida con dos goles de afuera del área, se hace cuesta arriba”.



“Nacional se llevan mucho premio para lo que fue el partido, esto es fútbol y esto pasa, pero los chicos se pueden mirar a la cara por que dejaron todo. Nos vamos con la frente en alto”, cerró diciendo el DT uruguayo.

