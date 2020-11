Guillermo Coppola sobre Maradona: "Cuando se tira mucho de la cuerda un día se rompe"

Fútbol Internacional

"Me voy a quedar y guardar los buenos recuerdos, prefiero quedarme con ese Diego feliz, alegre, con el que compartimos todo", aseguró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El representante histórico de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, aseguró que "no lo puedo creer"

"No podía creerlo, pero el mundo lo llora, el teléfono que no para de sonar y es una noticia que no puedo creer, una vida juntos", dijo entre lágrimas mientras era entrevistado en Radio Mitre de Argentina.

"Me voy a quedar y guardar los buenos recuerdos, prefiero quedarme con ese Diego feliz, alegre, con el que compartimos todo, que nos divertimos la pasamos bien, lloramos sufrimos", dijo Coppola.

"Cuando se tira mucho de la cuerda un día se rompe", expresó sensiblemente emocionado y agregó: "no quiero pensar en lo que está pasando su familia, sus hijos, sus hermanas, todos".

"Va a estar siempre en nuestros corazones. Más allá de las diferencias puntuales que se puedan tener, con sus cosas, su rebeldía, en el fondo es un tipo excepcional. Tenía algo alrededor que lo protegía".

"Hoy le dijeron vení que te esperamos y allá va", cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy