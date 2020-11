Griezmann: “Messi me dijo que le jodió cuando rechacé al Barcelona la primera vez”

Fútbol Internacional

Antoine Griezmann fue el protagonista de la entrevista central del programa ‘Universo Valdano’, emitida por Movistar Plus este lunes de noche. El delantero del Barcelona rompió su silencio para aclarar polémicas y pedir a quienes los que han hablado mal de él que lo dejen “en paz” para terminar con su período de adaptación.

Cuando todos apuntan a una relación tensa entre el francés y Lionel Messi, que empezó con su arribo al club a mediados de 2019, reconoció que hubo un chispazo inicial que estuvo marcado por la decisión de renovar un año con el Atlético de Madrid en 2018. Por entonces se daba como muy factible su pase al equipo culé.

“Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé al Barcelona la primera vez a él le jodió, le dolió, porque había hecho comentarios públicos y al final dije que no. A mí me hubiera pasado igual. Y me dijo desde que estoy en su equipo con él, va a muerte conmigo. Y es lo que noto y siento día a día”, explicó.

Cuando le dijo que no al Barcelona, hizo pública su decisión a través de un documental titulado ‘La decisión’, que se emitió el mismo día en que comenzó el Mundial de Rusia 2018 y que fue objeto de críticas por el momento y por lo que decidió. “A mis padres no les gustó. Querían que fuera al Barça”, reconoció.

Griezmann “quería que se viera cómo se vive el hecho de un fichaje, de un posible cambio de equipo”. “Es lo que quería mostrar, que no es ir a una tienda de chuches y elegir entre azul y rosa. Fue complicado para mí, quería enseñarlo. Mucha gente pensó que era un juego, que me reía de los aficionados y no era así”, aclaró.

El francés contó que las salidas de Deigo Godín y Lucas Hernández lo empujaron a optar por un “cambio de aire”, y también se refirió a lo difícil que ha sido su adaptación futbolística al Barcelona “con tres entrenadores en un año y medio, y una pandemia en el medio”.

Respecto a las palabras de Eric Olhats, que fue su consejero y que habló mal de Lionel Messi provocando la respuesta del jugador argentino, Griezmann aclaró que no tiene relación con él desde junio de 2017, cuando contrajo matrimonio con Erika Choperena.

“Estaba invitado a mi boda en la mesa de honor conmigo y no vino. Me cabreé muchísimo y desde ahí no tengo relación con él. Al final puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y puede crearme problemas con Leo. Pero Messi sabe que es un ejemplo muy grande para mí, aprendo de él y lo sabe”, dijo.

“Lo llaman buscando un título porque mi hermana, que es mi representante, no habla. Como tampoco habla nadie de mi familia”, aclaró, y se refirió además a las declaraciones de su tío Emmanuel Lopes, con quien tampoco mantiene relación y que también habló sobre Messi, achacándole entre otras cosas falta de esfuerzo a la hora de los entrenamientos.

“Duele muchísimo y luego mi tío no sabe de qué va el fútbol. Te habla un periodista, la primera hora estás más atento a lo que vas a decir, pero al final el periodista quiere el titular para sacar una mínima frase y crear polémica”, reflexionó.

