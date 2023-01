Gremio: El pedido de Luis Suárez a Renato y la canción de la torcida para el Pistolero

Fútbol Internacional

"De la noche a la mañana no va a mostrar toda su gran calidad, con el correr de los partidos estará en el nivel que queremos”, dijo el DT.

El entrenador de Gremio, Renato Portaluppi, confesó que Suárez le pidió “cinco minutos más” de acción en cancha tras anotar en el duelo ante Caixias que culminó con victoria por 2-1 en el Campeonato Gaúcho y confesó que “todo se negocia y conversa”.



El DT contó en conferencia que tras su gol, habló con Suárez: “vi que estaba bien, me lo confirmó y me pidió seguir en cancha. Yo le avise que lo iba a dejar cinco minutos más y después saldría. Él es fuerte pero no quería arriesgar, estaba emocionado con el gol y le di un tiempito más”.

“No hay un límite definido de cuanto estará en cancha, hablo mucho con Luis y él es quién me va a dar la pista si no aguanta más”, explicó.

“Todavía tiene mucho para crecer y adaptarse al equipo. Le gusta jugar de primera y también es cierto que hay un tema de entendimiento. De la noche a la mañana no va a mostrar toda su gran calidad, con el correr de los partidos estará en el nivel que queremos”.

Canción

Otra novedad que se observó en el partido fue que la parcialidad del equipo tricolor de Porto Alegre ya tiene su canción para el Pistolero, la cual compartieron en las redes sociales del club.

“Es tricolor, es tricolor, Luis Suárez, es matador", corearon los hinchas que se hicieron presentes en el duelo de visitante.

