Gorzy le respondió a Ríos: “No puede decir que extorsiono ni que violo menores”

Fútbol uruguayo

En medio de las declaraciones cruzadas que se dedican sin nombrarse Julio Ríos y Sergio Gorzy, el conductor de ‘Las Voces del Fútbol’ tildó de “rata y mandadero” este miércoles al creador de ‘Cámara Celeste’, que al otro día le respondió en su programa ‘¿Usted qué opina?’

“Cuando iba a ir al programa de Luis Carballo, hace tres semanas, lo anuncié tres días antes. Recibí presiones de todo tipo y color para no ir y me ofrecieron un canje. Tengo en mi celular la documentación, los términos del canje. Si yo no iba, había una persona que se aseguraba que el periodista indagado no hablara mal de mí nunca más. Lo tengo escrito y banca cualquier pericia”, comentó Gorzy, quien luego puntualizó que el “canje” se lo ofreció Arturo del Campo el 26 de setiembre.

“Yo no acepté el canje, fui al programa de Carballo y me transformé en una rata, en un mandadero, en el más malo del mundo. ¿Qué puede decir de mí? Que soy una rata, un mandadero. No puede decir que extorsiono ni que violo menores. No puede decir que recibo sueldos de dirigentes ni que soy eljefe de prensa de un candidato. Puede decir que soy una rata. Soy una rata, pero tengo acá en mi celular el canje que me ofrecieron”, agregó.

“Ningún contratista me paga vacaciones en Europa. Cuando voy a Londres o a París me lo pago yo. No necesito que un contratista me mande y no tengo problemas con menores. A mí no me pueden acusar de nada. No sé si todos pueden decir lo mismo”, añadió Gorzy.

“Según Búsqueda, es el jefe de campaña de Del Campo. Hizo todo; llamó a Abulafia para que hiciera la denuncia de los bots, llamó a Alonso para ofrecerle el cargo de vicepresidente con Arturo, llamó a Wilmar Valdez para juntarlo con Arturo para hacer una dupla para las elecciones y después lo llamó para mostrarle los audios. Era el jefe de campaña. Ese es el que me califica de rata y el que dice que soy un mandadero. Es el típico caso del que lo dice, lo es. Lo agarra un psiquiatra o un psicólogo y se hace un festival”, afirmó.

“Ya sabemos lo que es esto. El que grita pierde. El que insulta pierde. Es así, perdés, o lo hacés porque sentís que estás perdiendo. Es muy común; cuando estás perdiendo 5-0 o 6-0 de repente querés llevarte a alguien puesto, pero es difícil dar vuelta el partido”, dijo metafóricamente el conductor de ‘¿Usted qué opina?’.