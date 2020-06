Gonzalo de los Santos: “Que mi nombre lo haya dado Ignacio Ruglio me jugó una mala pasada”

Fútbol uruguayo

De los Santos dijo que el día que lo despidió Barrera “sus argumentos no me convencieron porque no me dio ninguno”. Y agregó: “En los últimos dos meses no trabajé cómodo porque había muchas diferencias”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Gonzalo de los Santos, exdirector deportivo de Peñarol, habló con el programa Último al Arco sobre su gestión en el club carbonero. Lo primero que reconoció fue el gran error que cometió en esa institución.

"Mi peor error fue a nivel administrativo. Se debió a la falta de experiencia, y fue cuando Lucas Cavallini viajó a Bolivia y él estaba suspendido para jugar la Copa Libertadores", comentó.

Durante su último pasaje por Peñarol, el "Gaucho" trabajó con Carlos Sánchez, quien era el gerente deportivo en ese entonces. Sin embargo, se encargó de dejar en claro que nunca tuvieron una buena relación.

"Nunca fuimos amigos. Teníamos diferentes formas de pensar. Empezamos muy bien en la época de Juan Pedro (Damiani), pero la relación se fue agravando con la llegada de Jorge Barrera", argumentó.

"Si vos sos el director de una empresa y la persona que está abajo tuya te tiene que comunicar todo y la relación está desgastada, eso lleva a que la forma de trabajar no fuera la mejor", enfatizó.

De los Santos sostuvo que no entendió la razón por la cual lo echaron de Peñarol: "Los argumentos de Barrera no me convencieron porque no me dio ninguno. En el salón estaba el gerente general, Álvaro Alonso, y el presidente. Me dijeron que no iba a seguir, nos abrazamos y me fui. En los últimos dos meses no estaba trabajando cómodo porque había muchas diferencias e ineficiencia y por eso se terminó de esa manera".

Dio una de las razones por las cuáles lo podrían haber despedido: "Que mi nombre lo haya dado Ignacio Ruglio me jugó una mala pasada. Peñarol es un club muy político y mi salida viene por ese lado. Ruglio me nombró varias veces y eso no me dejó tranquilo porque todos sabíamos que el consejo directivo tenía mucha gente del oficialismo y yo soy apolítico".

El mejor fichaje que hizo durante su gestión fue el argentino Maximiliano Rodríguez y el peor fue el defensor brasileño Ronaldo Conceição: "porque nos faltó realizar un análisis más exhaustivo".

Los cuatro futbolistas que lo sorprendieron durante su etapa en el club: "Lucas Hernández, Ramón Arias, Fabricio Formiliano y Kevin Dawson. Estos siempre estuvieron presentes, entrenaron con alguna molestia y dejaron todo por el club. Eso engloba lo que es un gran profesional".

Por último, se refirió a la llegada de Diego Forlán como DT del club carbonero: "La designación de Diego me ilusionó. Tiene mucha carrera, le ha ido muy bien y ha jugado en distintas franjas de edades. Sumado a su pasado y familia peñarolense, lo que se preparó y estudio, me generó mucha expectativa. Hay que darle tiempo y tiene un cuerpo técnico muy bien conformado. Pero él sabe que en Peñarol hay que ganar siempre".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy