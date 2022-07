Gonzalo Carneiro: "No sigo rumores; existe una cláusula de salida para el exterior”

Fútbol uruguayo

“Le pedí a mi representante que me informe cuando exista algo oficial. Mientras tanto no hago mucho caso y me dedico a jugar", dijo Carneiro

El delantero Gonzalo Carneiro, uno de los jugadores pretendidos por Peñarol y que se lo vincula a una próxima llegada al Cruz Azul mexicano, confirmó que en su contrato con Liverpool tiene una cláusula de salida, pero “únicamente para el exterior”.

“De los rumores y todo lo que se habla, estoy bastante ajeno”, dijo Carneiro entrevistado en la transmisión de Radio Oriental (7.70 AM) tras la victoria ante Rentistas y amplió: “le pedí a mi representante (Pablo Boselli) que me informe cuando exista algo oficial. Mientras tanto no hago mucho caso y me dedico a jugar”

Explicó que “existe una cláusula de salida para el exterior”, lo que haría que para llegar a Peñarol, uno de sus pretendientes, se tendría que dar un acuerdo entre los clubes: “no sé como son las negociaciones, mi cabeza está en Liverpool más allá de los rumores que puedan existir”.

Sobre el triunfo ante Rentistas de este sábado, contó: “fue un partido difícil que pudimos cerrarlo con una victoria. Ellos son un equipo fuerte, la cancha y el viento hicieron que se hiciera peleado, pero todos hicimos un esfuerzo importante”.

Y sobre su llegada al equipo de Belvedere y su desempeño hasta el momento, cerró diciendo: “Jorge (Bava) me llamó, la idea era ayudarnos entre todos, me explicó su idea de juego y forma de plantear los partidos, fuimos paso a paso. El balance es bueno hasta ahora y queremos seguir creciendo”.

