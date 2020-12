Gonzalo Bergessio y el duelo ante River: “Lucharemos con nuestras armas y podemos ganar”

Fútbol uruguayo

“Con River tenés que jugar un partido perfecto. Saben aprovechar tus errores. Si no están en una buena noche la podés pasar mal”, dijo.

Nacional tiene dos partidos muy complicados: el clásico ante Peñarol, en el Campeón del Siglo, por la séptima fecha del Torneo Intermedio y el duelo con River Palte de Argentina por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Conmebol definió que la ida entre el tricolor y el "Millonario" será el jueves 10 de diciembre en el Libertadores de América, a partir de las 21:30 horas. La vuelta se disputará siete días más tarde en el Gran Parque Central, a las 21:30.

Gonzalo Bergessio se refirió a lo que será el encuentro ante el equipo de Marcelo Gallardo: "Con River tenés que jugar un partido perfecto. Saben aprovechar tus errores. Si no están en una buena noche la podés pasar mal".

El capitán de Nacional, en una entrevista con el programa ESPN F90, dejó en claro que pueden clasificarse: "Sabemos que enfrentamos a un gran equipo. Lucharemos con nuestras armas y podemos ganar". También, agregó: "River en los últimos años ha competido y ha ganado finales. Ellos llegan como candidatos, pero le podemos dar pelea".

"Nosotros tenemos muchos jóvenes con talento, que van a tener mucho futuro. Mucha entrega en el medio campo y la dinámica que le dan los jóvenes aporta mucho", explicó sobre los puntos fuertes que tiene Nacional.

"Lavandina" rememoró sus partidos frente al "Millonario", en el que se encuentra un doblete que le marcó con San Lorenzo en el Monumental: "Por suerte me ha ido bastante bien contra River cuando me tocó enfrentarlo. Pero no se juega con la historia".

Bergessio habló sobre los favoritos a quedarse con la Libertadores: "Poner un solo candidato no tiene mucho sentido. Palmeiras está muy bien, Boca y River también. Todos los cruces fueron parejos, menos el de Palmeiras".

Por último, estableció que es complicado para los equipos que no son argentinos ni brasileños para pelear la Libertadores: "En los últimos años, los equipos argentinos están llegando a instancias finales, los brasileños también. A los demás nos está costando un poco más".

