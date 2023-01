Fútbol uruguayo

Godín y el Mundial: “Cuando no se gana, todo lo bueno que se hizo queda en las sombras”

El capitán de la selección uruguaya y actual jugador de Vélez Sarsfield, Diego Godín, habló sobre su decisión de seguir en el equipo argentino, la propuesta de Nacional y su balance de Uruguay en el Mundial.

Godín, entrevistado en Sport 8.90, comenzó diciendo: “pasé porun tiempo largo de reflexión, de estar con la familia, amigos, venía de un año y medio bastante angustiado por un montón de cosas que me hicieron vaciar y estar cansado. Y en ese tiempo de reflexión tomé la decisión de seguir con el contrato con Vélez”.

“Si bien el presidente (José Fuentes) me dejó las puertas abiertas de Nacional, en este momento no podía considerarlo por el compromiso que tengo con Vélez”, explicó el defensa que amplió sobre la situación: “se los debía por cómo se portaron conmigo antes del Mundial, que me ayudaron mucho, y por el Cacique (Medina) que es mi amigo”.

En el cierre reflexionó sobre la actuación de Uruguay en el Mundial de Catar y expresó: “me dejo tristeza, amargura, decepción porque se nos cayó una ilusión que era grande. Nos dolió, queríamos más, creo que estábamos preparados para más, pero no se pudo”.



“Es fútbol, y el resultado marca las cosas buenas y malas, y cuando no se gana todo lo que bueno que se hizo queda en las sombras”, cerró.

