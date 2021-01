Giovanni González: “Sabemos lo que nos jugamos en el Clausura. Hay que ganarlo sí o sí”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El pasado cinco de enero Peñarol volvió a los entrenamientos en este 2021 con un objetivo: el Torneo Clausura. El carbonero sabe que debe ganar ese certamen para poder pelear por la obtención del Campeonato Uruguayo Néstor Gonçalves.

Giovanni González habló con la prensa del club sobre la vuelta a los trabajos y la llegada del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Larriera: "Muy contento por volver a estar con los compañeros y entusiasmado con la llegada del nuevo cuerpo técnico. Esperemos arrancar con buen pie el campeonato".

El lateral dejó en claro que se llevaron ejercicios para hacer en este breve tiempo de descanso y la importancia de ganar este certamen: "Sabemos lo que nos jugamos en el Clausura. Tenemos que ganarlo sí o sí". Agregó: "La idea que plantea Mauricio va tomando forma y la vamos realizando bien en los entrenamientos".

Peñarol terminó con tres victorias al hilo el 2020. Una de ellas: el clásico. "Es algo que no habíamos podido hacer en todo el año. Cosechar dos o tres triunfos seguidos que nos diera un respiro y un poco de aire en la tabla. Gracias a dios pudimos terminar de buena manera el Intermedio", comentó.

Calificó al año 2020 como "rarísimo y anormal. Pero ya estamos acostumbrados a esta ‘nueva normalidad'. Aunque deseamos que todo se reponga lo más rápido posible para que todo vuelva a ser como antes".

Llevó a cabo una especie de balance sobre su actuación durante el 2020: "Me he sentido muy bien en los últimos partidos. Creo que hice un buen papel. Me siento con mucha confianza y motivación para lo que es este comienzo de año".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy