Giovani Zarfino reconoció que desde Peñarol se contactaron con su representante

Giovani Zarfino Zarfino, mediocampista uruguayo de 29 años que tiene contrato con Extremadura y está jugando a préstamo en el Tenerife, de la Segunda División de España, reconoció que Peñarol está interesado en él. Así lo confirmó al programa ‘Punto Penal’ de Canal 10, aunque poco pudo adelantar sobre su futuro.

“Se contactaron con mi representante para saber mi situación contractual. Sé que están hablando y eso es lo que sé. Hoy tampoco puedo decir mucho porque hoy estoy acá y tengo contrato con Extremadura”, reveló el volante ex Boston River y Danubio, cuyo vínculo con Extremadura expira en 2023.

“Si ascendemos, Tenerife tiene una opción de compra obligatoria. Si no ascendemos, tiene la opción de negociar con Extremadura para seguir vinculado al club”, explicó. Tenerife tiene remotas chances de meterse en los playoffs por el tercer ascenso de la Segunda División, mientras que el Extremadura jugará los playoffs de la Segunda B por volver a Segunda.

“Hablaron con Jesús (González), mi representante acá en España. Sé de ese llamado por mi situación y que habló con Nacho Ruglio”, agregó Zarfino, quien no juega desde el 18 de abril por un fuerte esguince de tobillo. “Me dieron seis semanas de recuperación y llevo tres. Ya estoy caminando con una muleta. La saqué regalada porque parecía más grave”, reveló.

Lleva cuatro años en España y está contento con su adaptación. “Me asenté bien y me gané un nombre, que es complicado. Todos conocen a Cristhian Stuani por lo que es la selección, pero llegar acá y competir a este nivel no es fácil. Por mi trabajo y por lo que he rendido en estos años, la gente me lo reconoce y por eso estoy acá. En ese sentido estoy muy contento en lo personal”, dijo.

“Desde que vine de Danubio he jugado de cinco. Después del primer año en Extremadura me han puesto un poco más adelante. Se le llama ‘box to box’, que es el ida y vuelta del fútbol uruguayo de toda la vida. También me han puesto de cinco solo. En Danubio jugué junto a uno de los mejores como Carlos Grossmuller. Era recuperar y jugar con él. Me ha tocado jugar con otros compañeros en esa función en España”, indicó.

Si bien está “contento” por estar compitiendo “a un buen nivel”, reconoció que “tener un llamado del equipo más grande de América es algo muy importante”. “Es algo que te revalora un montón y que te deja contento en lo personal. Y más teniendo gente amiga y cercana que me ha dado buenas referencias y me ha hablado muy bien de cómo está formado el club hoy y cómo se está manejando”, añadió. “Marcelo Zalayeta me ha hablado maravillas del club y son cosas que te interesan a la hora de saber cuando recibís un llamado así”, concluyó.

