Giorgian De Arrascaeta: la eliminación del Mundial, su estado físico y el juego mostrado

Giorgian De Arrascaeta, futbolista de la selección uruguaya del Flamengo de Brasil, habló en Punto Penal de Canal 10 sobre la eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial de Catar 2022: “Nos costó no haber ganado los primeros partidos”, aseguró.

“Uno siempre prioriza lo grupal”, dijo sobre su rendimiento, y agregó: “Si nosotros pasábamos, el equipo iba a estar muy fuerte en octavos porque el triunfo nos iba a dar otra confianza. En los Mundiales no se puede esperar, hay que llegar prontos. A veces las cosas no salen como uno las planea”.

Con respecto a su poca participación, afirmó que “a medida que fueron pasando los días, me fui sintiendo mejor. Venía de una temporada muy intensa y llegué al final con algunos dolores. Eso no me dejó llegar 100% como yo quería para el primer partido”.

Para el partido de debut ante Corea del Sur, “no” estaba condiciones de jugar ya que “estaba sintiendo bastante” dolor. “Si no me sentía al 100%, no podía ayudar al equipo. Las ganas siempre van a estar, y más en la selección, pero capaz que si entraba podía lesionarme más o no haber rendido. En un Mundial no podés esperar a un jugador, cada partido es un final”, indicó.

Óscar Ortega “es un profesor físico que vive muy intensamente cada entrenamiento y cada partido”. “Cada uno tiene su forma de vivirlo y a mí me ayudó bastante para acondicionarme y llegar al partido final, que fue en el que mejor me sentí”, apuntó.

La eliminación

“El equipo arrancó con una intensidad muy grande porque salimos a buscar el resultado. Eso llevó a que en el segundo tiempo no pudiéramos seguir con la misma intensidad. Si estábamos un poco más fresco, podíamos haber convertido algún gol”, aseveró.

Contó que “en la pantalla gigante apareció el gol de Corea y quedaban pocos minutos”. Además, “de afuera se ven más fáciles los espacios que hay en la cancha que estando adentro, pero estábamos cansados y eso nos llevó a no terminar bien las jugadas”.

Uruguay quedó eliminado en fase de grupos por “un poquito de todo”. “La sensación que nos queda es que con la calidad de jugadores que teníamos, era que podíamos hacer un gran Mundial”, ahondó, y siguió: “En el primer partido, si éramos un poco más intensos, podíamos haber creado más situaciones”.

También comentó que “después” se dieron “situaciones como los penales, que es increíble como no los sancionaron, pero tenemos una cuota de responsabilidad porque podíamos haber ganado los partidos y pasar como primeros”.

“Terminamos la Eliminatoria jugando a un gran ritmo y Diego (Alonso) siempre intentó que el equipo presione arriba, pero uno no puede juzgar desde afuera. Tenemos un gran grupo y a veces las cosas simplemente no salen como deben salir”, dijo sobre el entrenador y su forma de jugar.

Su futuro

“Intento vivir el momento de la mejor forma que puedo. Estoy cerca de mi país, tengo a mi familia cerca y estamos en una gran ciudad. Obviamente no le voy a cerrar las puertas a Europa, pero estoy en una etapa donde me he desarrollado en el fútbol brasileño, que es el que más se adapta a mis características”, aseguró.

