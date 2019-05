Giménez: “Tenemos una gran selección pero de ahí a ser favoritos hay un gran trecho”

Selección

José María Giménez dijo este viernes en conferencia de prensa en el Complejo Celeste luego del entrenamiento que si bien la selección cuenta con grandes jugadores, eso no implica que Uruguay sea favorito a ganar la Copa América.

"Tenemos grandes jugadores y una gran selección pero de ahí a ser favoritos hay un gran trecho. Tenemos una selección muy competitiva con grandes jugadores e iremos a competir. Si lo somos o no, que lo digan los otros. Nosotros seguiremos por la misma línea", destacó.

El zaguero del Atlético Madrid habló sobre los dichos de Diego Godín acerca de que podría llegar a ser el capitán de la selección. "Que el capitán de la selección lo diga me genera mucho orgullo, me deja muy contento pero son cosas que uno no piensa. Tengo 24 años, sigo creciendo y aprendiendo de jugadores como él", indicó.

Giménez también tuvo unas palabras acerca de la calidad humana del plantel. "La primera conferencia que tuve hablé sobre la unión del grupo como una familia, una hermandad. A cada compañero que le toca llegar se une bien, entra tranquilo. Se le acoge como a uno más y eso habla bien de este grupo y de lo que somos cada uno", expresó.

"Es muy importante que esta unión siga así. Que haya esta especie de amistad que no entran ni las balas suma un montón para las competencias que nos toca jugar", agregó el defensa.