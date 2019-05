Ghana: Asamoah Gyan se retiró de la selección porque le sacaron la capitanía

La Copa Africana de Naciones 2019 se jugará en Egipto desde el 21 de junio y terminará el 19 de julio con un total de 24 selecciones participantes. Exactamente un mes antes del comienzo del torneo, una de las figuras históricas se bajó del certamen.

Asamoah Gyan, recordado por todos los uruguayos por estrellar en el travesaño un tiro penal en el último minuto del alargue del partido que la Celeste le ganó a Ghana por penales en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, decidió no jugar más por su combinado nacional.

Kwesi Appiah, seleccionador del elenco ghanés, decidió darle la capitanía a André Ayew, mediocampista del Fenerbahce turco que fue mundialista en 2010 y 2014. Gyan, que jugó esas dos Copas del Mundo y además la de 2006 en Alemania, hizo pública su intención de bajarse del torneo por ese motivo.

“Si la decisión del entrenador es otorgar la capitanía del torneo a otro jugador, deseo retirarme del torneo. También retirarme de la selección de forma definitiva”, escribió en su cuenta de twitter el experimentado delantero del Kayserispor turco, que en noviembre cumplirá 34 años.

Thank you Ghana, am forever grateful ?? @AnimSammy @BaffourGyan4 @cobbyafriyie pic.twitter.com/xDaUKxeIOn