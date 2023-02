Gastón Tealdi denunció amenazas de muerte ante Fiscalía por bandera colocada en el CDS

Fútbol uruguayo

Este domingo en el estadio Campeón del Siglo, mientras se disputaba el encuentro entre Peñarol y Boston River, algunos hinchas aurinegros colocaron una bandera en el Tribuna Washington Cataldi que rezaba “Tealdi traidor”.

Según informó El Observador y confirmó FútbolUy, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó una denuncia ante Fiscalía debido a amenazas de muerte que sufrió luego de las imágenes difundidas en la transmisión televisiva y en redes sociales.

“Anoche me comuniqué con Fiscalía y con Seguridad de AUF, y me comunicaron que comenzó a actuar la Unidad de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior. Se están haciendo las averiguaciones”, dijo Tealdi a FútbolUy.

“Es una bandera que fue paga, porque está muy bien hecha, por lo que me dijeron, y no había chances de que la policía la retirara”, añadió. Aseguró que le pareció “sugestivo que la empresa que tiene los derechos de televisión, cuando en algunas oportunidades selecciona a quien filma y a quien no, haya filmado tres veces la bandera”.

“Es parte de la lucha en la que estamos inmersos y es el precio que, lamentablemente, tenemos que pagar”, agregó. Contó, además, que recibió amenazas mediante “mensajes directos a través de alguna red social”.

Tras lo sucedido, se comunicó con Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien “deslindó cualquier tipo de participación, pero, a veces, en el fragor de la discusión o del debate, puede alentar a este tipo de cosas y es lo que estamos tratando de bajar a tierra”.

Gastón Tealdi ejerció como vicepresidente de la AUF entre 2019 y 2023, pero ahora, pese a que Ignacio Alonso fue reelecto, no está claro si seguirá siendo su mano cuando se elija el nuevo Comité Ejecutivo.

Sin embargo, en enero, Peñarol decidió apoyar la candidatura de Pablo Ferrari a la presidencia de la AUF, convirtiéndose en oposición del gobierno de Ignacio Alonso. “En un ningún momento fui contra el club [Peñarol]. Tuvo una conversación con Ruglio en su momento y quedamos en tratar de bajar la pelota, de no tener exposiciones públicas más allá de las diferencias en la estrategia”, aclaró.

“Esto es política y fútbol, no se va la vida. Me gusta defender las cosas que entiendo que tengo que defender, por el bien del fútbol y por el bien de mi club. De eso nunca me voy a bajar”, apuntó.

Su futuro

Afirmó que “Alonso tiene una decisión tomada” con respecto a la conformación del nuevo Comité Ejecutivo. “Tiene tres miembros para elegir directamente, que tienen que ser de su confianza, a Nacional le da la posibilidad de que lo pueda elegir y en el caso de Peñarol es diferente. Hay que ver que dice Peñarol, sino el lugar le corresponderá a las Sociedades Anónimas Deportivas”, explicó.

“En función de eso, uno verá en que posición le toca estar. De todas manera, soy miembro titular del Consejo de Peñarol y en todo caso ocuparé ese lugar con muchas gusto”, finalizó Tealdi en diálogo con FútbolUy.

