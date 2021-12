Gastón Tealdi: "El entrenador de Uruguay estará los primeros días de la próxima semana"

Selección



Luego de la decisión de Marcelo Gallardo de extender su vínculo por un año más con la River Plate argentino, el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol empezó a apurar las opciones alternas que manejaba para hacerse cargo de la selección tras el cese de Óscar Washington Tabárez.

“En lo personal no me sorprendió”, dijo el neutral Gastón Tealdi entrevistado en FútbolUy: “dentro del perfil que trazamos Gallardo era la opción número uno. Se hicieron las gestiones y comunicaciones correspondientes a través de su representante y lamentablemente no no dieron fruto”.

“Dentro de ese perfil tenemos otras alternativas de entrenadores con trayectoria reconocida, currículum comprobado y en este sentido, en este fin de semana vamos a establecer los contactos pertinentes, para en los primeros días de la semana que viene ya tener designado al nuevo seleccionador”, comentó más tarde.

“Estamos trabajando con mucha discreción, hay algunos de esos profesionales que están con vínculos contractuales vigentes, pero queremos hacer las gestiones del caso, para contar con su presencia lo antes posible”, agregó.

Bien de acá

Con la opción de Gallardo descartada, la chance de la llegada de algún otro entrenador extranjero también quedó por el camino: “las opciones pasan por entrenadores uruguayos con probada trayectoria, con conocimiento del medio jugadores. Cada uno tiene sus características, que lo podrán hacer más cercanos o aptos en este momento”.

“Quedan cuatro partidos definitorios para lograr la clasificación al Mundial de Catar y ese es el gran objetivo”, recordó Tealdi

El contrato que se le ofrecerá al nuevo entrenador es por esos cuatro cotejos (Paraguay, Venezuela, Perú y Chile) y se extenderá hacia el Mundial en caso de conseguir la clasificación.

“Si bien hay tiempo para trabajar, llega una etapa de licencia de los jugadores, las fiestas tradicionales y otras cuestiones que hay que atender. Queremos que apenas se llegue a un acuerdo, inmediatamente empiece a trabajar con los jugadores, en la planificación, pensar cada detalle”, amplió

Sobre la cercanía al proceso Tabárez, lo que implicaría un mayor conocimiento de los jugadores y el peso específico que eso podría tener, cerró diciendo: “dentro de los perfiles que manejamos hay algún tecnico que se aproxima más a ello y es un factor, que no es excluyente, pero que tenemos la obligación de considerar como uno más de los aspectos”.

Hasta el momento son tres nombres los que se manejan extraoficialmente con posibilidades de hacerse cargo de Uruguay. El primero en la lista y con mayor cantidad de adeptos es el de Diego Aguirre (actualmente en Inter de Porto Alegre), en un segundo escalón esta Diego Alonso (sin club), mientras que algunos piensan en Alexander Medina (Talleres de Córdoba).

