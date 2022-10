Gastón Rodríguez recordó cuando rechazó cuatro millones de dólares por esperar a Peñarol

Fútbol uruguayo

Gastón Rodríguez, autor del gol con el que Liverpool le ganó a Cerro Largo 1-0 este domingo en Belvedere, dijo estar “muy contento” con su momento en el equipo negriazul. “Estaba en la B y no es fácil ir a un equipo que venía de salir campeón. Además se había ido [Gonzalo] Carneiro”, comentó en diálogo con el programa Locos por el fútbol de FM Del Sol.

Ya con la cabeza en la semifinal del Campeonato Uruguayo, que salvo una catástrofe deportiva de los tricolores será ante Nacional, reconoció que un duelo con los tricolores sería “especial”. “Todo el mundo sabe que soy hincha de Peñarol, pero con los años he ido madurando y pienso en hacer lo mejor para Liverpool. Tengo amigos de Nacional pero quiero que le vaya mal porque soy anti-Nacional, o muy hincha de Peñarol. Será especial porque siempre le quiero ganar”, contó.

Consultado por una posible vuelta al equipo aurinegro, recordó que hoy está “en Liverpool y agradecido por abrir sus puertas”, aunque no sabe “qué hará el club” con su contrato, que finalizará en diciembre.

“Siempre que se me dé la posibilidad (de volver a Peñarol) voy a querer. Es difícil y hoy no pienso en eso, pero la opción siempre está. Siempre dije que a Peñarol no voy por plata sino por otras cosas. Si no lo hice cuando hice 19 goles y tenía una oferta de un millón de dólares por año y esperé por Peñarol, no lo voy a hacer ahora”, dijo, y recordó aquel momento.

Cuando su salida de Wanderers no se estaba dando en buenos términos, recibió una propuesta de un club de Emiratos Árabes Unidos y la rechazó. “Mi hijo tenía un año y estaban mis padres y mis dos representantes: Gustavo Méndez, que sigue siéndolo hasta el momento, y Ricardo Canals, que ya no es más. Tenía un contrato de cuatro años para firmar con un club de Emiratos Árabes Unidos por un millón al año. Les dije que iba a esperar a Peñarol y me dijeron que estaba loco. En ese momento no lo pensé. Hoy capaz que podría estar echado para atrás”, comentó.

“A Peñarol siempre quise darle lo mejor y no me salieron las cosas. Nunca reproché nada. La gente me ha insultado y yo sigo siendo hincha de Peñarol. No me fue bien porque venía de hacer 19 goles en Wanderers y no me fue como yo esperaba, pero uno no lo hace de malo. Mucha gente, antes de ir a Peñarol, me dijo que era un equipo de picar carne. Yo me tenía fe y cumplí el sueño de salir campeón con el club del que soy hincha”, agregó.

Por último, o descartó la posibilidad de retornar a su club de origen si lo llaman. “Todo el mundo sabe lo que pasó con Wanderers y estoy muy tranquilo porque cuando jugué di todo y soy el segundo goleador histórico después del Chapa (Sergio Blanco). Jugué la Libertadores cuando hacía años que Wanderers no la jugaba. No le cierro la puerta a nada. Si un día me necesitan, no tengo problema. Hay mucha gente que me ha tratado bien”, concluyó.

