Gastón Reyno y su triunfo en Bare Knuckle: “Si me ponían un león adelante le iba a ganar”

“Sabía que él me iba a venir a abrazar, y cuando lo frené con la mano izquierda la primera vez me di cuenta que era mi noche”, expresó.

El luchador uruguayo Gastón Reyno analizó su debut en la modalidad de Bare Knuckle de combate, con triunfo por nocaut técnico en el primer round sobre el norteamericano Daniel Van Sickle y dijo: “Sabía que era mi noche”.

Reyno, en charla con FútbolUy, comentó que no peleaba desde diciembre de 2019: “Lo extrañaba mucho, todo lo previo, las sensaciones que te recorren el cuerpo, todo”.

“Lo mejor es que me sentí espectacular, disfruté cada segundo, no solo del combate, sino que también de la semana. Lo que antes sufría, el corte de peso, los entrenamientos, ahora lo disfruté”.

Al analizar la pelea, que se terminó cuando transcurrían 1:26 minutos del primer round, tras una combinación de izquierda y derecha que hizo caer a su adversario y sufrir un corte sobre el ojo derecho, Tonga analizó: “Siempre en mis combates salgo con todo, a lo salvaje, a arrancar la cabeza. Esta vez era peligroso, porque si te tocan sin guantes es desnivelante. Sabía que él me iba a venir a abrazar, y cuando lo frené con la mano izquierda la primera vez me di cuenta que era mi noche”.

“Si me ponían un león adelante, le iba a ganar”, dijo más tarde con su particular estilo, y anticipó que desde la organización: “Me dieron diferentes opciones para nuevas presentaciones, pero vine a Uruguay a descansar en familia. De salud estoy entero en un deporte peligroso como pelear sin guantes y listo para la próxima. Me tengo una fe bárbara para pelear con el que sea, donde sea”.

El Bare Knuckle Fighting Championship es un deporte de combate que mezcla el boxeo con las artes marciales mixtas, donde se pelea sin guantes y no se puede golpear al oponente derribado.

???? Gastón Reyno @gastonreyno debutó con un contundente triunfo por nocaut técnico en el primer round ante el norteamericano Daniel Van Sickle en el #BareKnuckleFC



?El uruguayo liquido el combate en 1 minuto y 26 segundos.pic.twitter.com/uABnaCSO5n — Andrés Cottini (@A_Cottini) February 18, 2023

