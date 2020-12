Gary Lineker: “Con VAR, Cavani habría visto la tarjeta roja” por la agresión a Yerry Mina

Manchetser United venció 2-0 al Everton por los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa. Una de las grandes figuras del encuentro fue Edinson Cavani. El uruguayo jugó todo el partido y anotó la apertura del marcador a los 88'.

Sin embargo, se dio un hecho entorno al uruguayo que causó mucha polémica en la prensa inglesa. A los 51' se vio en la mitad de la cancha un forcejeo entre Cavani y el defensor Yerry Mina. El colombiano terminó en el suelo tras un empujó del "Matador".

¿Lo que más molestó? Fue que el árbitro Andy Madley no expulsó al segundo máximo goleador de la historia de la selección uruguaya, y luego fue él quien le dio la victoria al Manchester United. Cabe destacar que en este certamen no hay VAR.

Uno de los que expresó su malestar por todo esto fue el exjugador de la selección de Inglaterra y del Everton, Gary Lineker, a través de su cuenta de Twitter: "Con VAR, Cavani habría visto la tarjeta roja" por la agresión al defensor colombiano.

Cavani would have seen red with VAR.