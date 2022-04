Gareca: “Al pueblo peruano lo tienen abandonado”

Fútbol Internacional

"Me desperté con la noticia de que había un toque de queda. No sabía nada. Son medidas que no me quiero meter... No me quiero meter en la parte política. Una vez me lo hicieron saber ustedes, soy extranjero... Entonces, la verdad, no quiero opinar. Ni me interesa hablar de política, sí del deporte", expresó Ricardo Gareca ante los medios peruanos, apenas horas después de la implantación del toque de queda en el país.

En conferencia de prensa, hizo referencia al partido entre Sporting Cristal y Flamengo, por la Copa Libertadores. En medio del caso, el partido llegó a ser suspendido y esto se anunció de manera oficial tanto desde el gobierno peruano como desde la Conmebol. Sin embargo, el toque de queda se levantó y el encuentro se disputó.

En la misma entrevista, el “Tigre” hizo “la transición” y pasó de lo estrictamente deportivo a lo social.

Ricardo Gareca, mucho más que entrenador de fútbol. Se aplica para cualquier país. La pura verdad.pic.twitter.com/TfAOl3GFQy — VarskySports (@VarskySports) April 7, 2022

"Perú necesita que los chicos compitan y la única manera es a través del deporte. No existe otra manera. Deporte y educación. Y usted consigue un ciudadano competitivo, educado", dijo.

“¿Cuándo se verá todo eso? En algunos años, Dios lo ilumine a Perú. Por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen abandonado", añadió el entrenador.



"Lo único que quiere el pueblo es trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente, a los jóvenes, a la gente. Ustedes mismo lo dicen: tienen más del 60% de informalidad y cuando pasa eso, hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Uno desea que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Es una tarea de todos. De ustedes también, que son los que informan, tienen que decir la realidad de lo que está pasando y presionar. Sino es muy difícil que Perú crezca", añadió, incluyendo en su exhortación a los reporteros presentes.