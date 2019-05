Ganó la final por el ascenso a la Premier League con los zapatos rotos y se hizo viral

Fútbol Internacional

Aston Villa venció al Derby County 2-1 este lunes en Wembley, donde estaba en juego el último ascenso de The Championship a la Premier League. Más allá de los goles anotados por Anwar El Ghazi y John McGinn, hubo una imagen que recorrió el mundo con más fuerza que esos tantos.

Jack Grealish, joven y talentoso capitán del equipo dirigido por John Terry, disputó el partido con unos botines blancos prácticamente destrozados. Una vez terminado el cotejo los mostró ante las cámaras, y en fotos del compromiso puede verse que ya estaban así en el transcurso. Rotos estaban y rotos terminaron.

“Al volver de una lesión con éstos, anoté y di asistencias. Tenía que usarlos en un partido importante”, comentó a la prensa sobre su calzado. En su cuenta de Instagram puede observarse que desde marzo los utilizó regularmente. El deterioro de los botines con el correr de las semanas es evidente, así como su resultado.

Grealish luce la casaca 10 con tanto orgullo como sus deteriorados botines.

¿Unas botas perfectas para jugar el partido más importante de tu carrera?



Jack #Grealish, estrella del #AstonVilla, ascendió ayer a la #Premier... así



Usó las botas que le dan suerte en días clave aunque... estuvieras destrozadaspic.twitter.com/77hNxdjObA — José David López (@josedavidlopez_) 28 de mayo de 2019

¡TREMENDO! Jack #Grealish, jugador del #AstonVilla, usó sus botines de la suerte en la final de los playoffs para que su equipo consiga el tan ansiado ascenso, ¡y lo lograron! ???????? pic.twitter.com/vNlyVnvTLp — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 27 de mayo de 2019