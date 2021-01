Fútbol Internacional

Gallardo tras la eliminación: “Mis futbolistas me emocionaron y me siento orgulloso”

FútbolUy.

River Plate ganó 2-0 en su visita a Palmeiras por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores y estuvo a un gol de forzar la definición por penales. Marcelo Gallardo, quien dijo en la previa que necesitaría “una noche épica” para revertir la serie en Brasil, acarició el milagro y brindó una conferencia de prensa en la que no respondió preguntas, elogió a sus dirigidos y se fue.

“Vengo a reconocer y a valorar a mi equipo, a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir totalmente representado y me han emocionado por la forma en que jugaron. Me siento totalmente orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido”, sostuvo el entrenador del conjunto millonario.

“Es una sensación muy plena la que tengo, porque cuando uno ve la postura de un equipo y las formas, y lo representa totalmente a uno, no me queda mucho para decir. Simplemente reconocerlos y agradecerles por el partido que han jugado hoy”, añadió Gallardo.

“Personalmente, lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Es por estos momentos que uno como entrenador elige esta profesión. Y hoy me siento realmente orgulloso. Vine a decir eso y le deseo suerte a Palmeiras en la final. Que tengan un buen año”, concluyó.

