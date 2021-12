Gallardo confirmó que seguirá en River Plate y la AUF vuelve a pensar en Diego Aguirre

Selección

Marcelo Gallardo era el principal candidato de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dirigir a la selección después del cese de Óscar Washington Tabárez. Así lo manifestaron integrantes del Comité Ejecutivo que preside Ignacio Alonso, quien incluso estiró los plazos previstos para esperar al entrenador de River Plate.

Tras algunos contactos con el representante del director técnico del conjunto millonario, Juan Berros, se veía como factible la posibilidad de que no extendiera el vínculo que lo ligaba con el club de sus amores hasta el próximo 31 de diciembre. En primera instancia, desde el entorno fueron receptivos al planteo y se llegó a sondear.

El propio Muñeco dijo, luego de coronarse campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino, que merecía replantearse su futuro luego de siete años y medio en el cargo, lo que disparó los rumores respecto a su continuidad. Desde la AUF estaban esperanzados en contratarlo, pero el sueño fue perdiendo fuerza con el correr de los días.

La ilusión de los dirigentes uruguayos se terminó de esfumar este miércoles, cuando Gallardo convocó a una conferencia de prensa para las 13:30 horas bajo una enorme expectativa. En la previa, los medios argentinos adelantaron lo que luego de escuchó de la boca del propio entrenador; extendió su vínculo con River Plate. “Elijo seguir estando, por lo menos un año más”, afirmó.

“Mientras tuve contrato con River jamás evalué otras posibilidades. Me han llegado propuestas que no he escuchado y que he tratado de agradecer, pero me parecía que tenía mucho valor para mí terminar el vínculo contractual, llegar hasta el final como me había comprometido y a partir de ahí sí sentirme liberado de poder tomar la decisión que quisiera; descansar, seguir vinculado o escuchar posibilidades, pero ni siquiera llegué a pensar en eso. Ayer cuando lo decidí y elegí seguir estando, lo sentí y lo estoy comunicando ahora. No hay nada más que eso. Ni siquiera llegué a pensar”, explicó.

Ante este panorama, el plan de la AUF vuelve a ser el del principio; Diego Aguirre. Si bien hay más nombres en carpeta, el hoy director técnico del Inter de Porto Alegre está próximo a convertirse en nuevo seleccionador de la Celeste.

