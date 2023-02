Futbolistas uruguayos se solidarizaron con Turquía y Siria luego del terremoto

Este lunes, un terremoto de 7,7 de magnitud sacudió el sudeste de Turquía y Siria. Christian Atsu, futbolista del Hatayspor, se encuentra desaparecido y Ahmet Eyüp Türkaslan, del Yeni Malatyaspor, falleció.

Lucas Torreira, del Galatasaray turco, se expresó en redes sociales: “Mucho amor y cariño para todos. Estamos con ustedes”. Maximiliano Gómez, del Trabzonspor, también escribió al respecto: “Mi más sentido pésame para todas las víctimas afectadas a causa del terremoto ocurrido. Mucha fuerza”.

Por su parte, Ronald Araujo, del Barcelona español, no se quedó atrás: “Envío toda mi solidaridad y deseo mucha fuerza a todos los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, sobre todo a aquellos que perdieron seres queridos”.

