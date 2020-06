Fútbol uruguayo: ¿Qué clubes compartieron un mensaje celebrando la diversidad?

En épocas de vital importancia de las redes sociales para mantener a sus hinchas informados y bajar mensajes claros, fueron 14 los clubes del fútbol uruguayo que se acordaron del Día del Orgullo LGBT y realizaron alguna publicación al respecto.

Entre los de Primera División estuvieron Cerro, Montevideo City Torque, Boston River, River Plate, Fénix, Progreso, Wanderers y Plaza Colonia. Al tiempo que Cerrito, Racing, Villa Española, Atenas de San Carlos, Rampla Juniors y Rocha fueron los del ascenso que dedicaron un posteo al colectivo LGBT.

Tampoco estuvieron ajenos la Asociación Uruguaya de Fútbol ni la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que se sumaron con sus mensajes al respeto y la lucha por la diversidad.

Por un mundo en el que ya no se tengan que explicar las formas del amor??????. . . . #Orgullo2020 #SomosElBarrio pic.twitter.com/GM2D1UkixC

No debe ser por moda,

No debe ser por obligación,

No debe ser por imposición.



Es reconocernos a todos como iguales.



Sin etiquetas,

Sin prejuicios,

Sin distinciones,

Con respeto,

Con amor. ?????? pic.twitter.com/YpPhXSFj6t