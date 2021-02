Fútbol playa: Arrancó la sexta edición de la Liga Uruguaya con seis partidos en Pocitos

Más deportes

La sexta edición de la Liga Uruguaya de Fútbol playa, clasificatoria a la próxima Copa Libertadores, se puso en marcha este sábado en Pocitos. Sin el estadio Arenas del Plata pero con una cancha especialmente armada y delimitada, y con estrictos protocolos de ingreso, el certamen se puso en marcha con tres encuentros.

En primer turno se puso en marcha el grupo A, donde Malvín inició la defensa de su título con victoria 6-3 sobre Rampla Juniors, que homenajeó a Santiago ‘Morro' García mostrando una camiseta 18 de Godoy Cruz antes del inicio del encuentro. En segundo turno Danubio goleó 6-0 a Parque Cubano. Tuvo fecha libre Racing en la única serie con cinco participantes.

Más tarde y por el grupo B, Progreso se impuso 5-3 a Parque del Plata, el único equipo debutante de esta edición. Completan ese grupo Wanderers y Boston River, que jugarán hoy a las 18. A las 19:15 comenzará el C con Keguay-Fénix, y a continuación chocarán Cerrito y Albion.

Los dos mejores de cada serie avanzarán al Apertura, que será a una rueda todos contra todos, y en paralelo los restantes disputarán el Competencia. El Clausura lo jugarán los seis participantes del Apertura y los dos mejores del Competencia, que "ascenderán" a luchar por el título en un torneo más corto que el Apertura, dado que a los ocho cuadros se los dividirá en dos grupos de cuatro cada uno. Los dos mejores de cada serie avanzarán a la final del Clausura, y los campeones de los dos torneos cortos se enfrentarán en la finalísima.

Antes del primer partido, hubo un breve acto protocolar con la presencia de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, Kevork Kouyoumdjian, presidente de la Comisión de Fútbol Playa de la AUF, y Marcelo Signorelli, secretario de deportes de la Intendencia de Montevideo.

Alonso destacó "el esfuerzo de las autoridades del deporte, futbolistas, entrenadores, profes y árbitros, así como el invalorable esfuerzo de la Intendencia de Montevideo, que abrió las puertas y facilitó este lugar otra vez, y la Secretaría Nacional del Deporte, que autorizó la actividad".

"Con esta actividad el fútbol uruguayo hoy está logrando un récord en Sudamérica, y que se da en pocos lugares del mundo; reanudar todas las actividades de nuestro deporte en todas sus variables. Se jugó no sólo en Primera División, sino también en la B, la C, el femenino y el futsal, y ahora el fútbol playa. No nos detuvimos ni nos van a detener", agregó.

FIXTURE

GRUPO A

Malvín 6-3 Rampla Juniors

Danubio 6-0 Parque Cubano

Danubio-Rampla Juniors (martes 9/2, 20:15 horas)

Parque Cubano-Racing (martes 9/2, 21:30 horas)

Racing-Rampla Juniors (viernes 12/2, 20:15 horas)

Malvín-Danubio (viernes 12/2, 21:30 horas)

Malvín-Parque Cubano (viernes 19/2, 20:15 horas)

Racing-Danubio (viernes 19/2, 21:30 horas)

Malvín-Racing (domingo 21/2, 19 horas)

Rampla Juniors-Parque Cubano (domingo 21/2, 20:15 horas)

GRUPO B

Progreso 5-3 Parque del Plata

Wanderers-Boston River (domingo 7/2, 18:00 horas)

Boston River-Parque del Plata (miércoles 10/2, 20:15 horas)

Progreso-Wanderers (miércoles 10/2, 21:30 horas)

Progreso-Boston River (jueves 18/2, 20:15 horas)

Parque del Plata-Wanderers (jueves 18/2, 21:30 horas)

GRUPO C

Keguay-Fénix (domingo 7/2, 19:15 horas)

Cerrito-Albion (domingo 7/2, 20:30 horas)

Cerrito-Keguay (jueves 11/2, 20:15 horas)

Fénix-Albion (jueves 11/2, 21:30 horas)

Albion-Keguay (viernes 19/2, 20:15 horas)

Cerrito-Fénix (viernes 19/2, 21:30 horas)

