Fútbol femenino: La selección estadounidense cobrará lo mismo que la masculina

Fútbol femenino

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) y la selección femenina del país cerraron este martes su disputa por discriminación salarial con un acuerdo por el que las jugadoras recibirán 24 millones de dólares como indemnización y tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino.



Este acuerdo supone una importante victoria para la selección femenina de Estados Unidos, que había demandado a US Soccer por desigualdad salarial respecto a lo que cobran los jugadores de la selección masculina.



En un comunicado conjunto, la federación y las jugadoras señalaron que trabajarán “orgullosamente” y de la mano para “avanzar en la igualdad” en el mundo del fútbol.



Medios estadounidenses como ESPN detallaron que las jugadoras de la selección se repartirán 22 millones y apuntaron que US Soccer abonará 2 millones más, que serán para ayudar a las jugadoras una vez que se hayan retirado del deporte profesional y también para iniciativas benéficas relacionadas con la igualdad en el fútbol.



La entidad rectora del fútbol estadounidense también se comprometió a que los integrantes de sus equipos femenino y masculino cobren lo mismo tanto en amistosos como en torneos oficiales.



“¡Cuando nosotras ganamos, todo el mundo gana!”, escribió en Twitter Megan Rapinoe, emblema de la selección femenina y un icono de la lucha por la igualdad en el deporte estadounidense.



Posteriormente, Rapinoe participó esta mañana en el programa televisivo ‘Good Morning America’ junto a su compañera y también estrella del fútbol Alex Morgan, otra de las caras visibles de la selección femenina en esta batalla.



“Este es un paso adelante monumental para sentirnos valoradas y respetadas y para arreglar nuestra relación con la Federación”, dijo Morgan, quien estuvo acompañada en el programa por la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone.



Esta disputa comenzó en 2016 con una queja que cinco jugadoras de la selección presentaron ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EE.UU. (EEOC) por discriminación salarial. Esas cinco futbolistas que dieron un paso al frente fueron Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn y Hope Solo.



Tres años más tarde, 28 jugadoras de la selección estadounidense denunciaron a la Federación por los mismos motivos en una corte federal de California, justo en el año en el que las norteamericanas conquistaron el Mundial de Francia, el cuarto en su historial tras los ganados en 1991, 1999 y 2015.





EFE / FútbolUy