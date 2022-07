Fuentes y la vuelta de Suárez: “Es una aspiración nuestra pero el tango se baila de a dos”

Fútbol uruguayo

El presidente de Nacional confirmó que “negociación no hay” con el goleador salteño, pero sí recibió una “respuesta muy cordial”.

Clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y líder de la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo, Nacional se ilusiona con la posible vuelta a casa de Luis Suárez, quien se encuentra sin equipo tras terminar su vínculo con el Atlético de Madrid.



Así lo dijo este lunes a la Agencia EFE el presidente del club tricolor, José Fuentes, quien subrayó que no existe ninguna negociación en concreto, pero que está intercambiando mensajes con el delantero de 35 años.



“Negociación no hay. Lo que hay es un intercambio de mensajes donde yo claramente le muestro todo lo que significaría que él vuelva a su casa, donde tiene una cancha con su nombre, donde la hinchada lo quiere, donde hay un equipo que lo podría cuidar estos tres meses para que llegue en forma al Mundial”, explicó, y dijo haber recibido del goleador una “respuesta muy cordial”, por lo que ambos van a seguir hablando.



“Si vuelve a Nacional va a volver a su casa, va a volver a donde nació, a donde empezó su excelente carrera internacional. Pero ya te digo, esto es por ahora una aspiración nuestra, pero el tango se baila entre dos”, concluyó.



Días atrás, en una entrevista con ESPN, Suárez habló sobre el interés por contratarlo que tuvo River Plate de Argentina y destacó que se ilusionó con esa posibilidad por la forma en que lo quisieron. Agregó que le llamó la atención que el Nacional no se interesara por contratarlo en el momento que él le abrió la puerta a un posible retorno a Sudamérica.



Fuentes dijo que la declaración de Suárez sobre el Nacional le abrió “una gran oportunidad” para intentar a vuelta de quien debutó con la casaca del Bolso a nivel mayor el 3 de mayo de 2005 en un encuentro de la Copa Libertadores. Aquella noche el equipo por entonces dirigido por Martín Lasarte cayó 3-2 frente al Junior en Barranquilla.



Los hinchas de Nacional también están haciendo lo suyo al convertir en tendencia el hashtag #SuarezANacional en redes sociales, a los efectos de demostrarle al máximo artillero histórico de la selección uruguaya el cariño que lo haga pensar en la vuelta. Por ahora, maneja opciones desde Europa para llegar en el mejor nivel competitivo posible al Mundial de Catar.

EFE / FútbolUy