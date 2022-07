Fuentes sobre Suárez: "Hay gente que por dar la primicia puede dañar la negociación"

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Nacional, José Fuentes, aseguró que aún no está cien por ciento confirmado el retorno de Luis Suárez a los albos y mencionó que “gente por querer dar la primicia puede dañar la negociación”.

Fuentes, entrevistado en el programa “100% Deporte” (Sport 8.90 AM) comenzó hablando de lo que se vivió en el Gran Parque Central en el triunfo por 5-0 ante Boston River, con caretas, pancartas y coros para el delantero y mencionó: “me dijeron que fue una locura total, que todo el mundo estaba muy emocionado, que fue mágico”.

Y luego salió al cruce de versiones que ya dan cerrada la llegada del “Pistolero” a los albos: “él me pidió dos o tres días y no he tenido novedades. Me molesta que muchas veces, gente por querer dar la primicia, puede dañar la negociación. Son cosas que sinceramente me molestan",

“Cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, a veces dar informaciones que no están confirmadas dañan la conversación”, expresó con claridad.

“Al día de hoy estamos como habíamos quedado que en estos días él me iba a responder”, dijo y cerró: “luego de la reunión que tuvimos el jueves en Madrid le mandé un par de videos de hinchas tricolores que obviamente agradeció, pero más nada”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy