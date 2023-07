Frases icónicas y recuerdos de José Fuentes, el presidente de Nacional que trajo a Suárez

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

José Fuentes, presidente del Club Nacional de Fútbol, murió este sábado, tras haber estado internado durante seis semanas. En entrevista con César Bianchi para Montevideo Portal, en noviembre de 2022, Fuentes habló sobre su infancia, su vida personal y logros más allá del fútbol, una de sus grandes pasiones. Aquí recordamos algunas de sus frases más icónicas, así como anécdotas de su trayectoria.

En aquella instancia, Fuentes contó que de gurí era “bastante cra” con la pelota, era un volante habilidoso. Le gustaba tanto el fútbol, que lo probó también en fútbol sala y hasta hizo el curso de director técnico. Tuvo una destacada carrera bancaria de más de 30 años y hasta comentó —como al pasar— que nunca le hicieron una vida por el rol que jugó al frente del Nuevo Banco Comercial en la salida de la crisis económico-financiera más grande de la historia del país. Allí, en los bancos, aprendió a gestionar personal y a tener gimnasia en las negociaciones con ahorristas, empresas y sindicatos.

“Si de algo estoy orgulloso, y nunca me hicieron una nota, fue haber llevado adelante el Nuevo Banco Comercial junto a los empleados, en la crisis de 2002. Fue de los pocos proyectos público-privados exitosos… te diría que el único”, recordó Fuentes.

Quizá, fueron esas herramientas de desarrollo personal que lo colocaron en la historia del fútbol uruguayo y de Nacional en particular: el retorno de Luis Suárez al club que lo vio nacer.

Sus inicios en Nacional

“Como yo estaba como gerente de ABN-Ambro y el banco le prestaba dinero a Nacional cuando ningún banco prestaba, como un gesto de gratitud siempre me ponían en alguna comisión. Yo, en realidad, estaba abocado al banco y no participaba activamente. Pero estuve varios años en la AUF, en las comisiones fiscales. Hasta que un día fui a una reunión, eran todos de Nacional, y uno dice: ‘Precisamos dinero’, y uno dice: ‘Yo pongo 50’, otro dice ‘yo pongo 60’, otro dice ‘yo pongo 100’, y cuando me toca a mí, dije: ‘Yo no pongo nada’”, contó.

“Primero, dinero no tengo, y segundo, supuse que acá venía a trabajar y a contribuir con el poco o mucho talento que tenga, pero dinero no puedo poner”, agregó.

“Y después de mí, ya nadie puso. Entonces, Mario Garbarino, que era el candidato, dice: ‘Necesito uno que sepa decir que no, como vos’. Y me invita a ir con él, fuimos contra [Ricardo] Alarcón, y perdimos 10 a 1, porque en ese momento Alarcón era Pelé. Después Alarcón me convirtió en candidato, cuando yo entré por la oposición y él me terminó proponiendo como candidato a la elección siguiente, que perdí 7 a 4 con [Eduardo] Ache. Todo eso fue por 2010, 2011, por ahí”, expresó.

Pero no estaba en sus planes “ser presidente”, aseguró. “Yo me iba a retirar, ya no quería seguir siendo directivo. Y un día, Decurnex y [Alejandro] Balbi me ofrecen ser el candidato. A mí me sorprendió”, dijo.

Fuentes confesó que quería que Decurnex siguiera: “Yo en la anterior a Decurnex, en la que gana José Luis Rodríguez, no me había presentado. Y después de lo que pasó, me presenté con el afán de sumar para colaborar. Ganó Decurnex, entré en la directiva y yo me sentía muy identificado con la forma de manejar el club, veía que las cosas se estaban haciendo bien y quería que las cosas se siguieran haciendo así. Me fueron dando participación y yo me sentía parte de ese equipo, aunque había entrado, otra vez, por la oposición”.

Su recuerdo de la crisis económica de 2002

“Cuando explota la crisis yo estaba en el ABN-Amro, que fue el mejor banco en su momento, y fue un banco que salió fortalecido de esa crisis. Cuando todos los bancos cerraban, nosotros éramos el único banco que pagaba. Como era una sucursal de Holanda, nosotros cumplíamos con todo. Ahí, de la noche a la mañana, se convirtió en el mejor banco del Uruguay. Por eso el holandés que estaba conmigo, que era el gerente general, me lleva al Nuevo Banco Comercial como segundo de él, después él tuvo un problema, y quedé yo a cargo. Mi experiencia ahí los primeros tiempos fue bravísima… lo único que hacíamos era atajar penales”, recordó.

“Yo no estaba acostumbrado, yo estaba comodísimo en el ABN y pasé a enfrentar una crisis: había cola de gente reclamando, el banco era un caos, la unión de cinco o seis bancos era otro caos, cada día descubría algo nuevo… Había cosas que nunca habíamos visto: la gestión de fondos de recuperación del sistema bancario, todas esas cosas que se habían creado”, agregó.

El regreso de Luis Suárez, más que un hasthag de Twitter

En 2022, Luis Suárez volvió al club que lo vio crecer. Fuentes ocupó un rol importante en ese regreso.

Antes de que en Twitter los hinchas de Nacional hicieran viral un hasthag para que el pistolero vuelva a su cuadro, Fuentes ya había estado en contacto con el jugador de fútbol.

“Yo tuve algún aprendizaje en Nacional de cómo la gente se comporta con algunos ídolos. Y sobre eso aprendí que cosas que son muy racionales y que cualquiera en su actividad, por ejemplo, empresarios, no las aceptarías, sí las aceptan en un club de fútbol como Nacional, y aceptan determinados comportamientos que en su empresa no lo aceptarían. Y ahí traté de ver cuál es la reacción de la gente ante los ídolos”, comenzó.

“Cuando Suárez el 7 de julio hace unas declaraciones, diciendo que esperaba que Nacional, donde él se inició, se hubiera acordado de él y le hubieran demostrado interés. Al toque me llama [el periodista deportivo] Martín Charquero y me hace una nota. Y a mí me vino a la mente todo eso, y le dije: ‘Él está diciendo que quiere venir a Naciona’”, contó.

Y Charquero, recordó Fuentes, le preguntó: ‘¿Dónde está diciendo eso? Lo que dijo fue que ahora ni lo llamen, que no va a venir’. “Bueno, yo creo que quiere venir y lo que necesita es que Nacional le demuestre afecto”, contestó el presidente de Nacional.

“Al otro día conseguí su celular, le escribí y me presenté. Él me contestó, y así fuimos construyendo esa relación, donde yo me cuidé mucho de no apartarme ni una coma de lo que hablábamos. Un día salí a caminar como todas las mañanas, llegué a casa y tenía un mensaje de Luis. Lo llamé, hablamos, y yo era muy cuidadoso. Quedábamos en algo y yo le preguntaba: ‘¿Estamos de acuerdo?’. ‘Sí’, me decía. Yo sabía que cualquier cosita que yo dijera de más, podía echar a perder todo. Y tampoco quería generar demasiada expectativa. Enseguida se sumó la hinchada, se generó un hashtag, fue viral… y empezó a crecer, a crecer. Y yo usaba eso —en el buen sentido— y le mandaba los videos y mensajes más emotivos a Suárez. ‘Qué bueno’, me decía él. A veces me mandaba muñequitos [emojis] llorando emocionados. Pero, hasta ahí, nada. Ahora, no me decía ni que sí ni que no…”, rememoró.

“Un día me llama y me dice: ‘José, recibí un par de ofertas y no puedo decirles que no’. Ahí me dijo que no [venía], y yo le hablé. Le dije: ‘Mirá, no te voy a hablar como presidente de Nacional. Yo podría ser tu padre. Fijate, Luis, todo lo que has generado, todo el amor que te han dado los hinchas. Hoy sos Dios, pero mañana podés ser el diablo. ¿Vos te imaginás el estadio de Peñarol lleno burlándose de los hinchas de Nacional, si vos no venís? No lo soportaría la hinchada’. Entonces me pidió 48 horas para decidir”.

El final es historia conocida: vino, fue ovacionado, salió campeón uruguayo con gol a Peñarol y goles en la final.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy