Francia: Thierry Henry es el nuevo entrenador del AS Mónaco que viene en mala racha

El AS Mónaco anunció este sábado la designación del exfutbolista francés Thierry Henry como entrenador en sustitución del portugués Leonardo Jardim, que fue despedido este jueves tras la racha de malos resultados y una única victoria en lo que va de temporada.

Henry, de 41 años, tomará las riendas del grupo el lunes y está comprometido por tres temporadas, hasta junio de 2021, indicó el club en un comunicado.

El exinternacional francés, campeón del Mundo en 1998, estará acompañado de Joao Carlos Valado Tralhao, entrenador de los sub-23 del Benfica de Lisboa, y de Patrick Kwame Ampadu, entrenador de la Academia del Arsenal.

Con este contrato, vuelve a un equipo con el que fue campeón de Francia en 1997 y en el que se formó y se dio a conocer entre 1993 y 1999, con un total de 141 partidos, 28 goles.

"Estoy a la vez muy contento de regresar al AS Mónaco y extremadamente determinado para encontrarme con los retos que nos esperan", dijo el exjugador en la nota.

El vicepresidente y director general del club, Vadim Vasilyev, alabó "su conocimiento del fútbol, su pasión por el juego, su exigencia del más alto nivel y su conexión con nuestros colores", y le garantizó que puede contar con su apoyo y confianza para "portar una nueva dinámica al equipo".

Jardim, de 44 años, estaba al frente del Mónaco desde el verano de 2014 y tenía contrato hasta 2020.

El técnico condujo al equipo al triunfo en el campeonato de liga en su tercera temporada en 2017, año en el que también alcanzó la semifinal de la Liga de Campeones, pero había agotado su crédito en una temporada gris del equipo.

Con la derrota el pasado domingo contra el Rennes, el club del Principado encadenó cuatro consecutivas y su única victoria del año data del pasado 11 de agosto, contra el Nantes.

El diario "L'Équipe" indicó esta semana que la llegada de Henry, hasta ahora "número dos" del seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, supondría un cambio en la política del Mónaco, ya que se mostraría menos favorable a la venta de los mejores jugadores y tendría exigencias más caras a la hora de fichar.

La selección de Bélgica ya se despidió de Henry a través de su cuenta de Twitter.

?????????? Thank you for everything @ThierryHenry ??

All the best for the future at @AS_Monaco ! pic.twitter.com/yZbRjIKHg2