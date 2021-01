Francia: La broma de mal gusto que hizo Raymond Domenech sobre fallecimiento de Maradona

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Tras diez años sin dirigir, Raymond Domenech volvió al ruedo a finales de diciembre para ser el entrenador del Nantes. En su primer encuentro oficial igualó sin goles ante el Rennes. Lo que llamó la atención de todos: la broma de mal gusto que hizo sobre Diego Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio.

En conferencia de prensa, le preguntaron al director técnico que futbolista le gustaría incorporar en este último periodo de pases. "Soy muy reservado durante la ventana de transferencias. Me hubiera gustado llevarme a Maradona, pero está muerto", contestó.

??? | Raymond Domenech, ex entrenador de la Selección de Francia y hoy en Nantes: "Me hubiera gustado fichar a Maradona, pero está muerto".pic.twitter.com/fxW3vfZQcD — Ovación24 (@ovacion24) January 8, 2021

No es la primera vez que Domenech está en el medio del ojo de la tormenta. Su último trabajo: la selección de Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Después de empatar con Uruguay 0-0 en el debut y perder con México por la fase de grupos, el técnico se peleó con Nicolás Anelka y lo sacó del certamen.

Los compañeros del "Puma" se solidarizaron con él y no asistieron al siguiente entrenamiento. La Federación de Fútbol Francesa intervino para solucionar este tema. En el tercer juego cayó 2-1 ante Sudáfrica, la selección azul quedó eliminada y Domenech sin trabajo hasta diciembre de 2020.

El director técnico francés tiene otra particularidad: cree mucho en la astrología y no confía en los jugadores que son del signo de Escorpio (como son Maradona y Pelé). Por esta razón dejó afuera del Mundial a Robert Pires.

En 2018 publicó su biografía y les dio con todo a tres futbolistas referentes de la selección francesa: Henry, Evra y Ribery. "Cuando las cosas iban mal, todos eran los primeros en saltar del barco. No aguantaba más a esa panda de imbéciles. No me quedaba energía", dijo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy