Francia: "Quería que clasificaran, pero al mismo tiempo quería que perdieran", dijo Koscielny

Fútbol Internacional

El defensa francés se perdió el Mundial por lesión y en una entrevista dijo entre lágrimas: "Me sentí muy feliz por ellos, pero también disgustado".

Laurent Koscielny habló en una entrevista sobre la lesión que sufrió y cómo se sintió durante el Mundial. El defensa del Arsenal, que era una ficha segura en la lista de Deschamps, se rompió el tendón de aquiles en la semifinal de la UEFA Europa League.

"Pienso que la victoria (en el Mundial) me ha hecho mucho más daño psicológicamente que mi lesión. La Copa del Mundo quedará como una etapa negra de mi carrera y de mi vida", dijo en una entrevista en la que lloró rememorando lo que vivió en estos útlimos meses.

"Me sentí muy feliz por ellos, pero también disgustado. No puedes sentirte campeón del mundo, como podrían ser los 60 millones de franceses. Es una sensación extraña. Durante el torneo quería que se clasificaran, pero al mismo tiempo quería que perdieran", reconoció entre lágrimas.

"La lesión fue difícil de aceptar. El resultado fue aún más, porque ganaron la Copa del Mundo. Tengo un lado egoísta y me digo a mí mismo que podría haber sido parte de la aventura y ganar la Copa con ellos. Y lo tendré en mi cabeza hasta el final de mi vida. Es complicado lesionarse a un mes del Mundial, nadie será capaz de ponerse en mi lugar", explicó el futbolista que todavía no ha vuelto a las canchas.

Pero además aclaró que Deschamps tampoco le brindó todo el apoyo que él esperaba y que solamente se comunicó con él una vez por su cumpleaños en setiembre. "Cuando estás bien tienes muchos amigos, cuando estás lesionado, después de un cierto tiempo ya se han olvidado de ti", comentó en referencia a otras personas que también lo han decepcionado.

Luego de 51 partidos vistiendo la camiseta de su selección, anunció su retiro: "Pienso que he dado lo que he podido al equipo de Francia. Pero tengo 33 años ahora. Jugué dos Eurocopas, un Mundial... Mi lesión nada ha cambiado, los Bleus se acabaron. Después seré siempre un hincha de la selección, pero es seguro que no volveré a vestir la camiseta".