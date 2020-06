Francia: “Edinson Cavani es una leyenda parisina”, dijo el entrenador Carlos Bianchi

Fútbol Internacional

El director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, confirmó algo que se venía especulando hace mucho tiempo: Edinson Cavani dejará el club parisino. El salteño tiene contrato hasta el 30 de junio, pero no será renovado.

Cavani es el máximo goleador de la historia del PSG con 200 tantos en 301 partidos. Uno que tomó la palabra para referirse sobre el delantero salteño en ese club fue el director técnico Carlos Bianchi.

El "Virrey" es una gloria del PSG ya que defendió esa camiseta entre 1977 y 1979 donde marcó 71 goles en 80 juegos disputados.

"Edinson Cavani es una leyenda parisina", dijo el argentino en una entrevista al diario francés Le Parisien. "Pero, por supuesto que lo es, ¿cómo quieres que sea de otra manera? Cavani es el jugador que ha marcado más goles en la historia del club y dejará una marca indeleble. Es un gran delantero, un muy buen goleador, puso su garra en París", añadió.

Elogió las características de juego del segundo máximo goleador de la historia de la selección uruguaya: "Es uno de los delanteros centros más generosos que he visto. En el fondo, por supuesto, le gusta anotar y se siente atraído hacia la meta como cualquier gran delantero. Pero tiene otra especificidad: la de querer ser útil para el equipo. A veces hace que pase demasiado. Pero lo que sea. Cuando un goleador tiene un mal juego, generalmente decimos que se quedó en casa o en el vestuario. Este es el tipo de comentario que no se adhiere a Cavani porque, incluso si no anota, su generosidad siempre es útil para el equipo".

"Para mí, la ecuación es simple: Cavani es el mejor desde que marcó la mayor cantidad de goles. Entiendo que podemos tener una opinión diferente y basarnos en otros criterios. También podemos culparlo por 'comer la hoja' a veces. ¿Pero quién nunca lo ha hecho? Sí, puede fallar un gol o dos de vez en cuando, pero no está inactivo. No es una persona perezosa, no se le puede acusar de caminar por el suelo", enfatizó el director técnico de 71 años.

Estos comentarios de Bianchi despiertan aún más la ilusión de los directivos de Boca Juniors de poder fichar al delantero uruguayo. Hace poco Cavani, a través de una videollamada, le preguntó al entrenador argentino lo siguiente: "¿Cómo es ganar un título con Boca?" El "Virrey" logró como DT del Xeneize el Apertura (98, 2000 y 2003), Clausura (99), la Copa Libertadores (2000, 2001, 2003), la Copa Intercontinental (2000, 2003).

Resta esperar que ofertas tendrá el salteño, pero todo indicaría que que su intención es seguir en el fútbol europeo.

