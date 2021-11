Fossati se mostró dispuesto a dirigir a la selección en lo que resta de la Eliminatoria

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Jorge Fossati fue uno de los invitados del programa ‘El Polideportivo’ de Canal 12 este domingo y habló, además del ascenso de Danubio, de la selección uruguaya y su futuro. Consultado por la posibilidad de ser llamado para el cargo de seleccionador, más allá de que su perfil no se ajusta a las manifestaciones públicas que han hecho algunos integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue muy claro.

“Desde 2006, cuando dejé la selección, me ha costado siempre hablar de la selección. A veces, para no quedar como un antipático, tiro alguna grajea. Pero cuando me preguntaban si me gustaría volver decía que no hablaba de eso porque había un técnico trabajando. Hoy la situación es diferente y no está el técnico trabajando”, aclaró quien hoy es director técnico de Danubio.

“No todo te pasa porque tenés una determinada edad ni no te pasa si no tenés esa edad. Pero sí hay una cierta lógica. Si a mí hoy cualquiera del mundo me habla de un proyecto de cinco años, le digo: ‘No, fiera. Vamos por uno o dos años, y ahí nos sentamos y vemos’. Hoy gracias a Dios me siento muy bien. Un proyecto a un año y medio sin ningún problema me animaría a agarrarlo y soy responsable de lo que digo”, expresó.

Si bien en el camino a Qatar 2022 se estaría jugando su prestigio ante la posibilidad de una nueva eliminación mundialista, tal como le ocurrió previo a Alemania 2006, fue tajante: “Si la AUF, mirando mi carrera considera que soy el indicado, ¿qué prestigio ni prestigio?”. “Para ayudar yo voy a estar a la orden”, expresó, y recordó que cuando asumió al frente de la Celeste lo movió el desafío deportivo y no el aspecto económico.

“Me cuesta hablar de esto porque parece que me estoy ofreciendo, pero siempre dije que la selección uruguaya es lo más grande que hay. Me crie con esa mentalidad. Cuando me vine de Liga de Quito a la selección, me vine a ganar la mitad. Y acuérdense lo que agarré; el caos de la AUF. Y en Liga de Quito era Gardel”, contó.

Por otra parte, dijo que preferiría un entrenador uruguayo para dirigir a la selección porque “el fútbol uruguayo tiene entrenadores que han demostrado su capacidad a lo largo y a lo ancho de la historia”, pero no dio nombres. Asimismo, aclaró que Marcelo Gallardo le “cae muy bien” pese a “no tener amistad con él”.

“Si mañana es nombrado para dirigir a la selección, no me voy a parar enfrente a tirarle piedras. Al contrario. Si lo puedo ayudar en algo, estoy a disposición. Tenemos que priorizar las instituciones, en este caso la selección, a pesar de que yo crea que Uruguay siempre tuvo, tiene y seguirá teniendo grandes entrenadores”, concluyó.

Fossati dirigió a la selección uruguaya durante un año y medio entre mayo de 2004 y noviembre de 2005, con un saldo de ocho triunfos, ocho empates y siete derrotas entre Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006, la Copa América de Perú 2004 (terminó tercero) y partidos amistosos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy