Fossati: las chances de volver a Liga de Quito y cómo ve a Ecuador para acceder al Mundial

Jorge Fossati dio una entrevista al Canal del Fútbol y habló sobre cómo ve a Ecuador para la clasificación al Mundial de Qatar 2022: "En Ecuador, tanto a nivel de clubes como de selección, está con un nivel competitivo. La capacidad del ecuatoriano está, tiene todas las cualidades para sobresalir".

La selección tricolor se encuentra en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas con nueve puntos tras cuatro juegos disputados. "Ecuador está dentro de los principales países para clasificar al Mundial", enfatizó el Flaco sobre el cuadro que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

En los últimos días surgió un rumor: Liga de Quito estaría interesado en contratar a Fossati para sustituir al entrenador uruguayo Pablo Repetto. El Flaco es muy querido en el conjunto ecuatoriano debido a que lo dirigió en dos oportunidades y en una fue campeón de la Copa Sudamericana 2009.

El director técnico habló sobre la posibilidad de volver al conjunto ecuatoriano: "Cuando recibí este comentario, me quedó muy poco claro de dónde sacaron la información. Se habla de que me no gustan algunos jugadores o de condiciones económicas".

"Si hay algo que nunca he hecho en mi carrera, es lo de estar ofreciéndome o negociando con algún club que tiene un entrenador trabajando. La ética no me permite estar hablando de regresar a Liga si hay alguien trabajando en el club", agregó.

"Si fuera cierto que estoy hablando con club, primero hablo con el técnico que está trabajando para saber si está enterado de esto, y en ese momento me pongo a conversar, pero ese no he tenido ningún acercamiento con Liga", concluyó el entrenador uruguayo.

