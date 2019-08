Forlán: algunos de sus ex clubes, La Liga de España y la FIFA lo saludaron tras su retiro

Peñarol, Atlético de Madrid y Villarreal fueron los clubes que ya saludaron a Diego Forlán a través de las redes sociales tras el anuncio de su retiro como futbolista profesional. Pasaron casi 15 meses desde su último partido oficial, que fue un 2-0 del Kitchee de India sobre Yuen Long el 13 de mayo de 2018. Luego tuvo ofertas de exóticos mercados pero optó por seguir disfrutando de su familia.

Un día después del anuncio oficial respecto al punto final de una trayectoria de 21 años, la mayoría de sus ex equipos lo saludaron de cara a la nueva etapa. El primero fue Peñarol con un "Gracias por hacer hi5t0ria juntos". El 5 y el 0 sustituyendo la s y la o hacen una clara alusión al Campeonato Uruguayo 50 que festejaron los aurinegros el 12 de junio de 2016 con Forlán en cancha.

Mumbai City, Villarreal y el Atlético de Madrid también saludaron al crack. "Gracias por todos los increíbles recuerdos", escribió el Mumbai City de India, mientras que el Villarreal y el Atlético de Madrid recordaron sus logros con sus respectivas camisetas, le agradecieron por el pasaje por España y le desearon lo mejor en lo que viene.

También La Liga de España, la Champions League y la FIFA saludaron a Forlán. Y por supuesto, no podía faltar la selección uruguaya, que recordó que "tras 21 años de una carrera ejemplar, anunció su retiro como futbolista profesional". "Entró en la historia grande de la Celeste y es un referente para las nuevas generaciones", agregó la AUF en su cuenta de la selección.

