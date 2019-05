Forlán: “Argentina era el ejemplo a seguir. Ahora me dicen que ellos miran a Uruguay”

Selección

Diego Forlán concedió una entrevista a Infobae y se refirió a su presente, a la Copa América que se viene y al presente de las selecciones vecinas del Río de la Plata. Además, hizo un diagnóstico de la garra charrúa y ese proceso de mutación que ha hecho Óscar Washington Tabárez en los últimos dos años.

“Ahora hay jugadores en el mediocampo que son muy técnicos y rápidos. Esto es un proyecto, hay varios jugadores que vienen trabajando desde las juveniles hasta la mayor. Acá encuentran un buen ambiente y eso hace que tengan buenos resultados deportivos”, sostuvo, y destacó a Federico Valverde y Mauro Arambarri.

Si bien ve a Brasil como candidato al título, recordó que en 2011 Argentina también lo era y que no pudo confirmarlo. Además, no descarta a Uruguay porque “es una selección sólida que está trabajando bien” y que tiene “muy buenos jugadores y un cuerpo técnico que viene trabajando con ellos hace mucho tiempo”.

Para Forlán “Argentina hoy es una incógnita, pero si hace las cosas medianamente bien, no tendría que tener problemas”. En ese sentido, recordó que “cuando hay problemas generales, no solo en el fútbol, sino que también afuera, como en el país y la organización, por más que los jugadores vivan de esto, todo eso influye”.

“Argentina antes era el ejemplo a seguir de nosotros, en lo que respecta a juveniles, cuando estaba Pekerman. Hoy es una selección que se sigue mirando, pero hablando con jugadores y dirigentes, ahora me dicen que ellos miran a Uruguay”, admitió el ganador del Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010.

A nueve años de aquel logro, aclara que sigue “siendo jugador, pero viendo si llega una oferta o no para dar un paso al costado”. “Igualmente, ya hice el curso de entrenador en Argentina. Es una posibilidad, me gusta. Ya tengo armado el cuerpo técnico, con un preparador físico y con mi hermano como ayudante de campo. La verdad es que me encantaría”, señaló el delantero de 40 años recién cumplidos.

Por lo pronto, trabajará como comentarista para Telemundo en la Copa América. “Me gusta, pero no me veo cinco o seis haciendo este trabajo. Lo disfruto en esta clase de eventos, como una Copa América, un Mundial, una Copa Libertadores o una final de Champions League. Pero todos los días es bravo, luego de venir de una profesión tan intensa como lo es el fútbol, con tantos viajes y concentraciones. Uno por ahí quiere bajar un poco la pelota”, concluyó.