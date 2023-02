Flamengo: De Arrascaeta fue reemplazado, estallaron las críticas y el DT dio explicaciones

Fútbol Internacional

“¿Quitar a De Arrascaeta? Tío, que alguien me diga que no estoy loco”, expresó Denílson sobre la sustitución en la derrota con Al-Hilal.

Los exjugadores brasileños Denílson y Athirson criticaron al entrenador del Flamengo, Vítor Pereira, por reemplazar a Giorgian de Arrascaeta en el entretiempo en la derrota por 3-2 ante Al-Hilal en las semifinales del Mundial de clubes y coincidieron: “Fue un error grave”.

Denílson, campeón mundial con Brasil en Corea y Japón 2002, no demoró nada en expresar su opinión tras la decisión del DT luso de quitar al uruguayo en el entretiempo para el ingreso del chileno Eric Pulgar: “¿Quitar a De Arrascaeta? Tío, que alguien me diga que no estoy loco”.

Tirar o Arrascaeta??? Tio, alguém me fala que eu não tô maluco ?????? — Denilson Show (@denilsonshow) February 7, 2023

Athirson, por su parte, fue clarito al analizar: “La modificación de Vítor Pereira trajo aún más a un equipo debilitado en la parte técnica, enyesado y con dificultad en la parte defensiva. Creo que había una alternativa para hacerlo diferente, pero De Arrascaeta y Everton son jugadores que no se pueden salir en un partido así”.

Las explicaciones del DT

Vítor Pereira, al ser consultado en conferencia de prensa por las razones que lo llevaron a quitar al volante creativo formado en Defensor Sporting y que es ídolo del Mengão, dio sus explicaciones.

“No saqué a De Arrascaeta por su condición física, nunca lo sacaría en un once contra once en el descanso [recordemos que en los descuentos del primer tiempo Flamengo sufrió la expulsión de Gerson]”.

“Ahora, en un equipo con propensión a la ofensiva, se desequilibró defensivamente. Los que equilibraban eran Gerson, Thiago Maia, con capacidad física y presión”, prosiguió.

“Con uno menos y en desventaja, un buen entrenador tiene que tomar decisiones. Tuve que elegir dejar vivo a un equipo en el campo desde el punto de vista competitivo o volver al segundo tiempo con desequilibrio total, solo Maia en el medio y los demás con libertad ofensiva. Pero allí no estaríamos balanceados”, mencionó.

“No era mi voluntad quitar De Arrascaeta, pero era lo que necesitaba el equipo, por eso aposte a Erick Pulgar. Fue una decisión difícil”, cerró.

