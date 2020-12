Ferrari explicó la decisión del Gobierno de suspender los deportes bajo techo por 18 días

Más deportes

Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), explicó al programa 100% Deporte, de Sport 890, las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a suspender los deportes bajo techo por 18 días con el asesoramiento del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) tras una reunión en la Torre Ejecutiva.

“Desde el día previo estábamos trabajando en un informe pormenorizado de todas las actividades que estaban compitiendo. Elevamos un informe al GACH y al MSP sobre cuáles estaban pendientes de acá a fin de año porque querían evaluar todo el deporte”, explicó el ex presidente de la Unión de Rugby del Uruguay.

“Nosotros no somos los que tomamos la decisión sanitaria, sino que articulamos entre el deporte, el MSP y el Poder Ejecutivo. Por eso se nos pidió un informe. Estamos hablando del deporte federado, de lo recreativo y de lo amateur. El GACH asesora y el Poder Ejecutivo decide”, añadió.

Ferrari sostuvo que la suspensión se “venía manejando con insistencia durante todo el día de ayer, independientemente de quién jugara”, en clara referencia al circo mediático que se montó en el Antel Arena con la suspensión del partido que debían jugar Aguada y Nacional.

La presencia de Balbi en el Antel Arena: "Una casualidad"

Allí se hizo presente Alejandro Balbi, vicepresidente tricolor, quien confirmó a los árbitros la no presentación del joven e improvisado plantel que armó su club para el encuentro apenas segundos después del llamado de la SND a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) para suspender la doble jornada que estaba prevista.

“La reunión terminó a las 19 horas. Conozco ese tipo de reuniones y no se está pensando en la casuística de ese partido. Si se está pensando en eso, no se piensa en el contexto. No tiene que ver una cosa con la otra. Es una coincidencia que estuviera el vicepresidente de Nacional ahí”, argumentó Ferrari.

“La media había que tomarla en cuanto a los espacios cerrados en general y no se quiso tener una distinción con un deporte en particular”, señaló el subsecretario del Deporte, quien explicó que desde el GACH “insisten en que los espacios cerrados, y más aquellos donde se dan actividades de ejercicios físicos con jadeo y transpiración, son los que están preocupando”.

La preocupación se da “no necesariamente porque haya habido brotes, sino porque hay muchos pequeños contactos”. “Si bien los protocolos funcionaron muy bien en la mayoría de los casos, se estaban dando muchos casos en lugares cerrados. Y no hablo ahora del básquet, sino de todo lo que es cerrado, con quien estuvimos en contacto y trabajó muy bien”, concluyó.

