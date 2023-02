Ferrari: “Esta elección en la AUF está viciada, no da garantías y debería suspenderse”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El candidato opositor a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pablo Ferrari, dio una conferencia de prensa donde señaló que “lo bajaron” de la carrera electoral y señaló que: “Del otro lado [Ignacio Alonso] quiere ganar el campeonato en los escritorios y sin rivales”.

En su alocución ante los medios, Ferrari comenzó relatando: “Desde el 27 de enero, cuando se presentaron las dos candidaturas a la AUF con toda la documentación exigida, comencé un corto pero intenso camino con la intención de ser presidente. Hice una campaña con total transparencia y honestidad”.

“Parece que del otro lado, y apoyado por grupos de interés, quieren ganar el campeonato en los escritorios y sin rivales”, dijo en forma contundente, y fue a más: “Hoy, 17 días después de comenzada la campaña y cuando faltan horas para su término, luego que la Comisión Electoral de la AUF recibió los candidatos homologados, dio detalles del acto y hasta se había elegido el color de las papeletas para cada candidato. Luego que votara OFI [Organización de Fútbol del Interior], Audef [Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol], el femenino, futsal, con el proceso electoral iniciado, recibí la notificación de la Conmebol, donde me proscribe diciendo que no estoy habilitado”.

“El motivo: dicen que soy empleado público, aunque estoy de licencia desde el 26 de enero pasado y tengo un cargo de particular confianza [Subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte], no soy funcionario público”, remarcó con énfasis: “Me bajaron de la candidatura cuando faltan pocas horas para la elección, no tengo otra forma de definirlo”.

En el interín, repasó casos similares al suyo vinculados a la AUF y recordó a Óscar Curutchet, candidato en las elecciones anteriores, que fue habilitado por Conmebol cuando era Director de la Intendencia de Montevideo y Pedro Bordaberry, que pidió licencia en el Parlamento en el momento que intervino la AUF. Sin embargo, a mi me bajaron con ese argumento”.

A fondo

Ferrari siguió declarando ante los medios presentes con la puesta a punto de lo sucedido: “Conmebol me dice a horas de la elección, cuando saben que ya no dan los tiempos, que debo renunciar a mi cargo para ser candidato. Esta elección está viciada, no da garantías y debería suspenderse”.

“En estos días he visto cosas que, para definirlo de manera elegante, son vidriosas, y la votación en la ex C es un claro ejemplo”, dijo, para proceder a denunciar: “Fue un montaje perfectamente manipulado, no dejando entrar a una escribana que labrara un acta corroborando las irregularidades, con patovicas en la puerta y, a diferencia de la elección anterior, sin voto secreto”.

“La afición uruguaya, que no vota pero debe saber lo que está pasando, porque si mañana su equipo es perjudicado en la cancha, tiene derecho a pensar que fue por razones espurias. Lo que se generó es una crisis de confianza y honestidad en el futbol uruguayo”, cerró manifestando.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy