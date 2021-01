Fernando Muslera y su regreso: “Estaba emocionado como si fuera a jugar por primera vez”

Fútbol Internacional

Galatasaray consiguió una buena victoria por la liga turca: superó 6-1 al Yukatel Denizlispor. Aunque todas las miradas estuvieron puestas en la vuelta a la titularidad de Fernando Muslera. El "Nene" volvió al arco del conjunto de Estambul tras siete meses por una fractura de tibia y peroné que padeció a mediados de junio del 2020. Además, en ese lapso de tiempo, contó con otro golpe: el fallecimiento de su madre.

"He tenido una etapa difícil; pero mi familia siempre estuvo conmigo durante este período. Mi entrenador, preparadores, mis amigos, nuestro médico y la delegación técnica me apoyaron", expresó el arquero de 34 años en el sitio oficial del club.

"Entre todos tomamos una decisión y pensamos que tendría sentido volver al campo hoy (miércoles 20 de enero). Estoy de vuelta siete meses después y regresé a la cancha con una buena victoria. Quiero agradecer a todos en este proceso", enfatizó.

Muslera contó cómo vivió su vuelta a las canchas: "Estaba emocionado como si tuviera entre 15 o 16 años y fuera a jugar por primera vez. No pude dormir anoche. Fue como mi primer partido. Estaba tan emocionado. Gracias a Dios obtuvimos una buena victoria".

Por último, le agradeció el gesto a Arda Turan, quien le dio el brazalete de capitán del Galatasaray: "Es ídolo del Galatasaray, una leyenda del club. Me hizo muy feliz que tuviera ese gesto y me entregara la cinta del capitán antes del partido. Tenemos una amistad muy grande. Es un capitán que siempre está conmigo, que no solo me apoya a mí sino a todos sus compañeros en el campo. Me hizo increíblemente feliz que un jugador importante y un personaje como él tuviera un gesto así conmigo".

La vuelta de Muslera a la actividad oficial es una buena noticia para el cuerpo técnico de la selección uruguaya ya que recuperan un futbolista importante de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. La quinta y sexta fecha de ese certamen se llevará a cabo a fines de marzo.

