Federico Valverde: la exigencia de jugar un clásico y el apoyo que recibió de los hinchas

“Quiero agradecer que en un momento no tan bueno personal y de mi carrera me hayan estado apoyando”, destacó el volante uruguayo.

Federico Valverde fue entrevistado este viernes en Real Madrid TV previo al derbi de este sábado a las 14:30 horas frente al Atlético Madrid. Además, habló sobre el apoyo que recibió el último mes luego de pasar un mal momento a nivel personal.

“Jugar esta clase de partidos es lo que uno sueña. Es un encuentro bonito por los jugadores y la afición. Vamos a intentar ganar y cerrar esta rivalidad ganando los tres partidos”, destacó el volante uruguayo.

“Estamos orgullosos de lo que venimos haciendo y trabajando con humildad para el futuro. Lo estamos haciendo bien. Hace unos partidos se nos criticaba mucho y ahora tenemos que disfrutar de este momento y trabajar como equipo, unidos. Aún queda mucha temporada y muchas competiciones por ganar”, ahondó.

Y comentó: “Quiero agradecer que en un momento no tan bueno personal y de mi carrera me hayan estado apoyando no solo en el estadio sino en el día a día e incluso cuando iba a recoger a mi niño al colegio. Lo agradecemos todos: mi familia, mi mujer y mi niño. Quiero decirles que este momento bueno que estoy viviendo ahora es también por ellos”.

“Jugaré con el niño en casa tranquilo y disfrutando de la familia. Trataré de no pensar mucho en el partido. Somos profesionales y sabemos que tenemos que comer bien, cuidarnos y descansar”, finalizó.

