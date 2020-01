Federico Valverde: “No me enorgullece la patada, pero sentí que era lo que debía hacer”

Fútbol Internacional

Federico Valverde fue distinguido como mejor jugador de la final que su equipo, el Real Madrid, le ganó al Atlético de Madrid en el marco de la Supercopa de España. Su despliegue en los 115 minutos que estuvo en cancha y la tarjeta roja que valió un título fueron méritos suficientes para llevarse el trofeo de MVP.

Sobre la jugada en la que bajó a Álvaro Morata de atrás cuando se iba expreso al gol, reconoció que “es algo que no se debe hacer” pero lo hizo “como última acción”. “No estoy contento por lo que hice; estoy arrepentido. Pero es una jugada en la que no me quedaba otra cosa por hacer”, añadió.

“Ojalá hubiera estado más cerca para cogerle la camiseta, pero era un jugador muy rápido. Le he pedido disculpas, pero esto es parte del fútbol. Me sacrifiqué por el equipo y no me quedaba otra. Me quedó esa espinita porque no está bueno”, señaló Valverde.

“Sacando esa jugada, hice méritos para ganarlo”, opinó el mediocampista uruguayo sobre el premio de MVP, y consideró que fue una distinción “para todo el equipo”. “Si no hubiéramos ganado seguramente no tendría este trofeo”, concluyó el uruguayo, quien tras varias notas televisivas dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.