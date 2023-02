Federico Pereira: “¿El arbitraje? Hay que hacer autocrítica de lo que hicimos nosotros”

Fútbol uruguayo

“En la jugada previa a la que me cobra penal yo tengo que mejorar el posicionamiento”, dijo el defensor de Liverpool tras caer con Nacional.

“Fue un partido parejo. Dimos pelea hasta el final y queda el sabor amargo por no haber podido empatarlo al final”, lamentó Federico Pereira, defensor de Liverpool, tras la derrota 2-1 a manos de Nacional por la primera fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, donde los hinchas visitantes se quejaron del arbitraje de Javier Feres.

“No me gusta hablar”, dijo al ser consultado por los jueces. “Hay que hacer autocrítica de lo que hicimos nosotros. Hay algunos detalles para mejorar. En la jugada previa a la que me cobra penal [sobre Franco Fagúndez] yo tengo que mejorar el posicionamiento. Es un cúmulo de errores nuestros y no hay que fijarse solo en el arbitraje”, apuntó el autor del gol negriazul.

“Regalamos parte del primer tiempo. No salimos a jugarlo como lo planificamos y tuvimos algunos errores. Hubo errores individuales detallados”, reconoció el lateral de 22 años, quien dijo que “sabía que iba a ser así” el trámite. “Ellos y su técnico necesitaban ganar, y se dio como esperábamos. Estuvimos en partido todo el tiempo”, agregó.

“Fue un partido muy trabado, con muchas faltas, roce y juego en la mitad de la cancha. El correr de los minutos te lleva a intentar alguna otra cosa porque ya no te da solo con el juego. La expulsión [de Marcos Montiel a los 86’] nos dio una motivación para seguir y nos encontramos con el gol faltando pocos minutos. La peleamos, pero no entró. No nos quedó ninguna otra”, analizó.

Sobre la cantidad de futbolistas que incorporó el plantel dirigido por Jorge Bava, lo que agrega presión respecto a temporadas anteriores, contó que “el hincha de Liverpool ya exige resultados y pelearle de igual a igual a cualquiera”.

“Necesitamos seguir por esta línea, ganando, y demostrar que no fue casualidad los títulos que hemos logrado. Venimos bien y el plantel se armó bien. Los que se incorporaron lo han hecho de la mejor manera y ya van entendiendo lo que quiere Jorge. Será un año largo, con varias competiciones, y vamos a dar pelea hasta el final en todo lo que juguemos. En la Libertadores el sueño es hacer un buen papel”, concluyó.

