Falleció en un accidente náutico el futbolista Anton Walkes, compañero de Guzmán Corujo

El futbolista inglés Anton Walkes, que militaba en el Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos, falleció en un accidente náutico en las proximidades de Miami, según informó este jueves su equipo.

Walkes, de 25 años y que antes había jugado en Tottenham, Portsmouth y Atlanta United, perdió la vida a primeras horas del jueves, según la información. “Estamos destrozados por la pérdida de Anton Walkes, verdaderamente un increíble padre, un persona adorable y un extraordinario ser humano”, declaró en un comunicado el director deportivo del Charlotte FC, Zoran Krneta.

“Anton representaba lo que significa ser parte del Charlotte FC y toda nuestra comunidad está en duelo por esta tragedia”, añadió Krneta. Aunque el Charlotte, club en el que juega el ex Nacional Guzmán Corujo, no ofreció detalles del mortal accidente. El periódico The Miami Herald señaló que Walkes resultó herido cuando dos embarcaciones chocaron cerca del Miami Marine Stadium.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.



The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time ?? pic.twitter.com/NCPvFU4A6v — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2023

Everyone at Portsmouth Football Club is extremely saddened to learn of the passing of Anton Walkes.



Our thoughts are with his friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/bWZIz324z4 — Portsmouth FC (@Pompey) January 19, 2023

Statement below on behalf of Atlanta United on the passing of Anton Walkes. pic.twitter.com/JcuBxeAXfB — Atlanta United FC (@ATLUTD) January 19, 2023

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM — Major League Soccer (@MLS) January 19, 2023

