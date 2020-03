Falleció el profesor Julio Gioscia, histórico preparador físico de 48 años de trayectoria

Fútbol uruguayo

En las últimas horas del miércoles se confirmó el deceso de Julio Gioscia, histórico preparador físico que comenzó en el viejo Defensor y marcó una época. Tal es así, que sus restos serán cremados y las cenizas se esparcirán sobre el césped del estadio Luis Franzini; su segunda casa.

A los 76 años fue víctima de una larga enfermedad contra la que luchó en los últimos meses. Su pérdida fue lamentada por todo el ambiente del fútbol, donde supo marcar época desde finales de la década de 1960.

Hizo divisiones formativas en Defensor, donde sus condiciones como lateral derecho no le permitieron llegar al plantel principal. No obstante, se transformó en un novel preparador físico que conformó una histórica dupla con José Ricardo de León para hacer historia en 1976, cuando los violetas conquistaron su primer Campeonato Uruguayo.

Luego pasó a Nacional de la mano del Pulpa Etchamendi, trabajó en Rosario Central y llegó al Deportivo Cali, donde obtuvo el subcampeonato de la Copa Libertadores 1978 junto a Carlos Bilardo. Acompañó a decenas de entrenadores de jerarquía por varios rincones del mundo.

Trabajó en México, Colombia, Paraguay, Ecuador, Arabia Saudita, El Salvador, la selección de Uruguay y hasta la de Omán, a la que llegó de la mano de Julio Ribas. Sus últimos años de carrera profesional fueron junto a Gustavo ‘Chavo’ Díaz, quien se lo llevó a Nacional.

También siendo parte del cuerpo técnico del Chavo Díaz vivió su última experiencia profesional en el Celaya de México, donde se retiró el 20 de mayo de 2016 tras 48 años de trayectoria en Primera División. Posteriormente se fue a vivir a Punta del Este y pasó a dar clases en el curso de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF).

Defensor Sporting está de luto.



En las últimas horas falleció Julio Gioscia Salles, preparador físico durante años del primer equipo de fútbol y selecciones juveniles, socio vitalicio y colaborador de toda su vida.



Nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. pic.twitter.com/veC5n6nMbR — Defensor Sporting (@DefensorSp) March 25, 2020

Falleció Julio Gioscia, preparador físico de Nacional en la temporada 2012/2013. Enorme profesional y mejor persona. A toda su familia y amigos, abrazos y condolencias. pic.twitter.com/Otq3xqJC3e — Nacional - desde casa ?? (@Nacional) March 26, 2020

Lamentamos el fallecimiento de Julio Gioscia, preparador físico uruguayo que tuvo un largo paso por nuestra institución.



Paz para su alma y mucha fuerza para toda su familia. ???????? pic.twitter.com/RUFPaHXoSA — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) March 25, 2020

