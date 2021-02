Falcón tras evitar descenso de Colo Colo: “Un desahogo lograrlo, porque se veía complejo”

Fútbol Internacional

“Todavía no caigo con todo lo que sucedido”, dijo Maximiliano Falcón. “Lo sacamos adelante y estoy muy orgulloso del grupo”, añadió.

Colo Colo logró salvarse de descender, por primera vez en su historia, a la Segunda División del fútbol chileno. El "Cacique" superó 1-0 a la Universidad de Concepción en el partido de promoción y evitó perder la categoría.

Maximiliano Falcón disputó todo el partido en Colo Colo y llevó a cabo una correcta actuación. El uruguayo habló con TNT Sports sobre lo que fue esta victoria que le permitió al "Cacique" seguir en la máxima categoría del fútbol trasandino.

"Es un gran desahogo. Conseguimos un objetivo que con el correr de las fechas se comenzaba a ver complejo, pero nos quedamos en Primera División porque fuimos logrando los resultados", expresó el defensor.

"Todavía no caigo con todo lo que sucedido", manifestó Falcón. "Volviendo y descansando un poco vamos a entrar en razón. Lo pudimos sacar adelante y estoy muy orgulloso del grupo, porque cuando nos vieron abajo, nos supimos levantarnos", agregó.

En el juego anterior, Falcón provocó un penal que derivó en el 1-1 ante O'Higgins. "Sentí que se me caía todo, pero mis compañeros estuvieron ahí y la gente nunca me abandonó. Recibí varios de mensajes y eso es importante, porque me sirvió para este partido", dijo.

Por último, el exjugador de Rentistas recalcó lo importante que fue la unión de todos los futbolistas para conseguir esto: "El grupo de se unió de una manera que, en los últimos 13 partidos, incluyendo este, solo tuvimos una derrota y nos convertimos en un rival durísimo".

