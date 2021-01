Facundo Torres y el momento que llamó a Ruglio para decirle que quería renovar su contrato

Fútbol uruguayo

"Tenía muchas ganas de renovar con el club", aseguró Facundo Torres en una entrevista con el programa Último al arco en la Sport890. El extremo de 20 años dejó en claro que contó con varias ofertas para poder continuar su carrera en el exterior.

"Tuve latente la posibilidad de emigrar al exterior, pero creía que esa no era la forma. Terminé muy bien el campeonato y conté con sondeos de equipos de Europa y Estados Unidos. Pero yo quería seguir en Peñarol y se lo conté a mi representante (Gustavo Santorini)", expresó.

"La pasé mal porque era la persona que estaba en el medio de la situación entre mi representante y el club. El momento que más me pegó: el pasado sábado que había fútbol en el Campeón Del Siglo y el DT (Mauricio Larriera) me dijo que, por parte, de la directiva no podía trabajar con mis compañeros. Quería entrenar con ellos y después se comentó que existía una posibilidad de que no arrancara el Torneo Clausura", comentó.

Esa situación que vivió en el CDS fue un momento de quiebre en la negociación: "Cuando mis compañeros empezaron hacer fútbol y yo a trotar al costado de la cancha, me sentía mal porque no había hecho nada malo. Todo lo contrario, buscaba lo mejor para el equipo. Que me saquen del plantel me pareció un poco raro. Luego terminó el entrenamiento y llamé a mi representante porque quería que esto se terminara lo antes posible".

"En un momento se llegó a decir que no quería renovar con el club, que no le quería dejar nada a la institución y que me iba a ir por la puerta de atrás. Sin embargo, eso nunca pasó por mi cabeza. Todo esto ocurrió el sábado. Ni bien acabó el entrenamiento, llamé a mi representante porque quería hablar con Nacho (Ruglio) para decirle que pretendía irme así y que íbamos renovar", dijo Torres.

"Quedé muy conforme con el contrato. Le quedó al club un porcentaje muy importante para una futura transferencia porque fue el que me formó y, además, me reconocieron el nivel que mostré en los últimos partidos", manifestó.

El consejo del "Lolo"

Torres explicó que al principio sus compañeros no se metieron porque "era un tema contractual", pero hubo a uno que le pidió un consejo: Fabián Estoyanoff. ¿La razón? Comparten habitación y es uno de sus ídolos con la casaca amarilla y negra.

"Lo que me dijo: que hiciera lo que me provocara mayor felicidad, que sabía lo que sentía por el club y que no me podía ir de mala manera de Peñarol", contó el futbolista formado de las inferiores del carbonero.

Al final todo llegó a buen puerto y Torres extendió su contrato hasta 2023 con una clausula de recisión de 15 millones de dólares. Lo que es una buena noticia para Larriera, quien podrá usarlo para el debut del Torneo Clausura ante Cerro el próximo sábado en el Luis Tróccoli, desde las 17:00 horas.

