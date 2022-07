Facundo Torres anotó en la derrota de Orlando City frente al Arsenal de Inglaterra

Arsenal ganó 3-1 en su visita al Orlando City este miércoles de noche, en lo que fue el segundo de sus tres partidos amistosos en Estados Unidos. El equipo de la Premier League impuso el favoritismo que ostentaba en lo previo ante el de la Major League Soccer (MLS), que de todos modos fue competitivo.

Gabriel Martinelli abrió el score con un remate que se desvió en un rival y descolocó al arquero, y a los 29’ apareció la cuota goleadora uruguaya. Facundo Torres le ganó el cuerpo a cuerpo al portugués Nuno Tavares, encaró la marca del español Pablo Marí y batió al arquero Aaron Ramsdale con un zurdazo rasante y esquinado.

Edward Nketiah metió el segundo de los gunners a los 66’ y Reiss Nelson aumentó 14 minutos después para sellar el triunfo sobre el equipo del colombiano Óscar Pareja, que contó con César Araújo el primer tiempo y con Torres hasta los 62’. Mauricio Pereyra estuvo en el banco de relevos.

Just going to keep watching this one ?? @facutorresss | #VamosOrlando pic.twitter.com/TShllVpXnl